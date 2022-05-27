Galataport İstanbul, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Galataport İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak alanlar arasında yer alacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı

Yarın başlayacak festival, konserler, sergiler ve farklı kültürleri bir araya getiren gastronomi etkinliklerini sanatseverlerle buluşturacak.

Galataport İstanbul’da 12 Haziran’a kadar Paket Postanesi, Saat Kulesi Meydanı, G Blok ve O2 Blok’ta etkinlikler düzenlenecek.

Ara Güler’in renkli fotoğrafları sergilenecek

Galataport İstanbul’un, tarihi 1911’e uzanan en eski binası Paket Postanesi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek iki etkinlikte misafirlerini ağırlayacak.

Ara Güler’in “Kıyının Hafızası Sergisi”, sanatçının arşivinden ilk kez bir araya getirilen 28 renkli fotoğraftan oluşuyor. Eser seçkisi, ilhamını İstanbul ile özdeşleşen Boğaz ve kıyılarından alarak gündelik hayatın içinden farklı anlara ışık tutuyor.

Paket Postanesi’nin rıhtımında, Anadolu’nun kadim mutfaklarının bir araya geleceği multikültürel gastronomi etkinliği “United Cuisines” gerçekleştirilecek.

Ermeni, Rum, Musevi, Süryani gibi farklı toplumların yeme içme kültürlerinin, mutfaklarının geleneksel lezzetlerinin sunulacağı etkinlikte, Levon Bağış, Umut Karakuş, Müge Akgün, Takuhi Tovmasyan gibi alanında uzman isimler bir araya gelecek.

Birçok stant ve yemek pişirme noktalarının yer alacağı United Cuisines’de, mezelerden ana yemeklere, minik tadımlıklardan tatlılara, misafirler birçok lezzetin hikayesini öğrenme fırsatı yakalayacak.

Girişin ücretsiz olacağı etkinlikte, şefler ve gastronomi uzmanları kurulacak sahnede söyleşiler yapacak.

Füreya Koral sergisi açılacak

Türkiye’de çağdaş seramik sanatının öncülerinden, ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı Füreya Koral’ın TBMM’den getirilen eserleri, G Blok’ta ücretsiz olarak gezilebilecek.

Yerleşik hayata geçişin ilk izlerini taşıyan ve 2011’de UNESCO “Dünya Miras Geçici Listesi”ne alınan Göbeklitepe’yi anlatan “Gerçekliğe Dönüş, Göbeklitepe Sergisi” de festivalde tarih meraklılarıyla buluşacak.

Sergi, Göbeklitepe’den yola çıkarak insanlığın ve medeniyetin kökenine bir yolculuğa çıkaran modern sanat sergisi olma özelliğini taşıyor.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konser verecek

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 29 Mayıs’ta saat 17.00’de, Saat Kulesi Meydanı’nda müzikseverlerle buluşacak.

Ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın’ın eşlik edeceği orkestra, klasik eserlerin yanı sıra Türk valslerini dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Tarihi 1848’e ulaşan Tophane Saat Kulesi’nin merkezinde yer aldığı Saat Kulesi Meydanı’nda yarın İrem Derici, 3 Haziran’da Oğuzhan Koç, 4 Haziran’da Gökhan Türkmen, 5 Haziran’da Murat Dalkılıç, 10 Haziran’da Rafet El Roman, 11 Haziran’da Simge Sağın, 12 Haziran’da ise Murat Boz sahne alacak.

Konser serisinin yanı sıra sahne performansları da hayata geçirilecek.

Rafadan Tayfa etkinliği 5 Haziran’da çocuklarla buluşurken, 7 Haziran’da İstanbul Devlet Tiyatrosu “Müzikaller” eserini sahneleyecek. Devlet Modern Folk Topluluğu da 8 Haziran’da konser verecek.

AA