Ermeni-Rus ilişkileri

KGAÖ, Ermeni-Rus ilişkilerini, müttefiklik düzeyine yükseltti

Ermenistan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkiler stratejik ortaklık ruhuyla gelişiyor, daha kapsamlı hale geliyor.

Rusya Federasyonu’nun Ermenistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dmitry Pantelin, Ermeni-Rus ilişkilerinin derin tarihi köklerini hatırlattı.

Hem Ermeni, hem de Rus halklarının paylaştığı ortak dini değerleri ve mirasından bahsetti.

“Şu anda geniş ticari-ekonomik, kültürel-insani, bilimsel-teknik bağlarla birleşmiş durumdayız.

Askeri alanda Rus-Ermeni işbirliği, iki ülkenin güvenliğini, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun güneyini ve Kafkasya’da istikrarı sağlamayı amaçlıyor”,- dedi Rus diplomat.

KGAÖ’nün öneminden bahseden Dmitry Pantelin, 20 yıl önce kurulan örgütün Ermeni-Rus ilişkilerini yeni, eşi görülmemiş derecede yüksek, müttefik bir düzeye çıkardığını, yeni güvenlik sorunları ve tehditlerini karşılamak için büyük bir potansiyel biriktirdiğini vurguladı.

“Organizasyonumuz, üye devletlerin en iyi uygulamalarından öğrenerek yıldan yıla güçleniyor”,- dedi Pantelin.

Ermenistan Kamu Radyosu