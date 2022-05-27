Dünyaca ünlü Ermeni müzisyen Ara Malikian’ın konseri de iptal edildi

Kürt sanatçı Aynur Doğan’la başlayan, Niyazi Koyuncu ve Melek Mosso başta olmak üzere çok sayıda sanatçının konserleri peş peşe iptal edilmeye başladı.

Son olarak İspanya vatandaşı Ermeni kemancı ve müzisyen Ara Malikian’ın de konseri iptal edildi.

Ara Malikian’ın Kültür Bakanlığı’nın festival programı kapsamında düzenleyeceği konser için iptal kararı alındı. İptal gerekçesi için hiçbir açıklama yapılmadı. Ara Malikian konseri için bilet alanlar durumu bir mesajla öğrendiler.

‘The Ara Malikian World Tour’ kapsamında Türkiye’ye gelecek olan keman virtüözü Malikian’ın 9 Haziran’da Zorlu PSM’de vereceği konserin biletleri hala satışta.

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