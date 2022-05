Ağdam yeniden doğuyor

Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam, vatan hasreti çeken Karabağlılar için yeniden inşa ediliyor. Ağdam’da ilk evler kuruldu. Azerbaycanlı aileler için hazırlanan tek katlı örnek evlerin hemen ilerisinde ise binalar yükseliyor. Ağdam’da inşa edilen ilk okulun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Kıymet Sezer

Azerbaycan-Avrupa Medya Forumu kapsamında Türk ve yabancı gazeteciler, Karabağ’da 44 günlük savaşta Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam’ı gezdi. Geri alındığında terk edilmiş şehir görünümündeki Ağdam, vatan hasreti çeken Karabağlılar için yeniden inşa ediliyor. Ağdam’da ilk evler kuruldu. Azerbaycanlı aileler için hazırlanan tek katlı örnek evlerin hemen ilerisinde ise yeni binalar yükseliyor. Ağdam’da inşa edilen ilk okulun da yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Ağdam’ın ünlü Cuma Camii restore ediliyor.n

AÇIK HAVA MÜZESİ

Okulun hemen önünde, geçmişte Dram Tiyatrosu’yla, otelleri ve havuzlarıyla 40 yıl önce cazibe merkezi olan çarşı, açık hava müzesi olarak projelendirildi. 22,5 hektar alanda 44 günlük zafer anlatılacak. Yaşanan acılar ve verilen vatan mücadelesinin unutulmaması için yıkıntılar olduğu gibi korunacak. Zafer Müzesi’nde Bayraktar İHA/SİHA sistemleri ve savaşta kullanılan silahlar sergilenecek. İşgal Müzesi’nde de işgal günleri yansıtılacak. Ağdam’ın ünlü Cuma Camii’nin restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Tamamlanınca yeniden ibadete açılacak olan caminin minarelerinde, Ermeni askerlerin yaptığı korunaklı mevziler göze çarpıyor.

Prof. Aygün Attar ve kızı Nergis Attar, muhabirimiz Kıymet Sezer’le tarihi Dram Tiyatrosu önünde.

TİCARET MERKEZİ

Şehri yeniden ticaret merkezine çevirmek üzere Ağdam Sanayi Parkı kuruluyor. Şimdiden 104 sanayici yer sahibi oldu, 58’i faaliyete başladı. Yerli ve yabancı yatırımcılar arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nden de yatırımcılar var. Ağdam’da yatırım için ücretsiz arazi tahsisi, 10 yıl vergi muafiyeti ve makina-teçhizat alımı ile ihracatta vergi istisnası sağlanacak. Zengezur’da kurulacak karayolu ve demiryolu koridorları ile bölgenin üretim üssü haline getirilmesi hedefleniyor.

Dünyanın ikinci Hiroşima’sı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, annesi Zümrüt Aliyeva’nın doğduğu topraklarda, Ağdam’da duygularını Yeni Şafak’la paylaştı. Attar, “Ağdam hem birinci hem ikinci Karabağ Savaşı’nda en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Karabağ’a girdiğimde yol boyu bizi selamlayan Azerbaycan-Türkiye bayraklarını görünce ‘Şehitlerimizin ruhları şaddır’ dedim. Ağdam dünyanın ikinci Hiroşima’sı olarak Ermeni vahşetinin sergilendiği yerdir” dedi. Attar’ın 27 yaşındaki avukat kızı Türkiye-Azerbaycan Bilim, Eğitim, Sanat ve Ekonomik İşbirliği Derneği Başkanı Nergis Attar ise “Bizim için Karabağ dedemizin gömülü olduğu, gidemediğimiz bir mezarlıktı. Bugün bir cennet olduğunu gördüm” diye konuştu.

İnşa edilen tek katlı örnek evler hazır.n

Mayınlar 9 yılda ancak temizlenir

Bir yandan inşaa faaliyetlerinin sürdüğü Ağdam’da bir yandan da mayınlar temizleniyor. Mayın Temizleme Harekat Koordinatörü Ehtiram Caferov, Ağdam’da toplam 8 bin 200 hektar alanın mayından temizlendiğini, 2 bin 108 patlamamış mayını etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Ehtiram Caferovn

Ermenistan’ın sunduğu mayın haritalarının da gerçeği yansıtmadığını anlatan Caferov, şöyle konuştu: “Tüm bölgeyi karış karış yeniden tarıyoruz. Günde 6 dekar araziyi temizliyoruz. Tüm Karabağ’daki mayınların yaklaşık 9 yılda temizlenmesi öngörülüyor.”

