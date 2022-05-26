Üsküdar’da fideler toprakla buluştu

İmza attığı etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, Kuzguncuk Bostanı Fide Dikim Şenliği ile Üsküdar’a bereket getirdi. Rum Kilisesi Vakıf Başkanı Sava Kotam, Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Edvard Ayvazyan, Musevi Sinagogu Vakıf Başkanı Ethem Arutan, Kuzguncuk Cami İmamı Aydın Vatan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kuzguncuk Muhtarı Faik Kaptan, Kuzguncuk Derneği Başkanı Tülay Onat’ın katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte bostanın geleneği sürdürülerek 3 dinin temsilcileri tarafından dostluk mesajı verildi.. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere oldukça yoğun bir katılımın gözlendiği şenlikte domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak fideleri toprakla buluşturulurken çocuklara elma, vatandaşlara saksılı fesleğen dağıtıldı.

İmza attığı etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, Kuzguncuk Bostanı Fide Dikim Şenliği ile Üsküdar’a bereket getirdi. Rum Kilisesi Vakıf Başkanı Sava Kotam, Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Edvard Ayvazyan, Musevi Sinagogu Vakıf Başkanı Ethem Arutan, Kuzguncuk Cami İmamı Aydın Vatan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kuzguncuk Muhtarı Faik Kaptan, Kuzguncuk Derneği Başkanı Tülay Onat’ın katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte bostanın geleneği sürdürülerek 3 dinin temsilcileri tarafından dostluk mesajı verildi.. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere oldukça yoğun bir katılımın gözlendiği şenlikte domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak fideleri toprakla buluşturulurken çocuklara elma, vatandaşlara saksılı fesleğen dağıtıldı.

İSTANBUL İGFA- Üsküdar’da, bahar mevsiminin iyice hissedilmeye başladığı bugünlerde Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik ile sebze fideleri toprakla buluşturuldu. Kuzguncuk Bostanında gerçekleştirilen fide dikme şenliğine çok sayıda vatandaş katıldı.

Üsküdar Belediyesi Kuzguncuk’ta bostan olarak belirlenen ve ekime hazır hale getirilen dikim alanında fide dikim şenliği düzenledi. ”Kuzguncuk Bostanı Bahar Şenliği” etkinliğinde domates, salatalık, biber ve patlıcan tohumları ekilerek, fideler dikildi. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte fidelerini toprağa diken ve fidelere can suyu veren çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Fidan dikme şenliği sonunda vatandaşlara elma ve fesleğen armağan edildi.Fide dikme şenliğine, Kuzguncuk Muhtarı Faik Kaptan, Kuzguncuk Derneği Başkanı Tülay Onat, Rum Kilisesi Vakıf Başkanı Sava Kotam, Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Edvard Ayvazyan, Musevi Sinagogu Vakıf Başkanı Ethem Arutan ve Kuzguncuk Cami İmamı Aydın Vatan katılım sağladı.

“BU KADAR GÜZEL TABLOYU BİR ARAYA ANCAK KUZGUNCUKTA GETİREBİLİRİZ”

Fidan dikme şenliğinde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Kuzguncuk sadece bize göre değil Dünya’nın, herkesin hemfikir olduğu bir hoşgörü ikliminin, doğallığın, sadeliğin, iyi niyetin merkezidir. Ve Kuzguncuk tarihinden bu yana Kuzguncuk olalı bu güzel özelliğini hiç eksiltmeden bu günlere getirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz bu tarihi bostan adeta Kuzguncuğun bu güzelliğinin hissedildiği ve hissedilmesine vesile olan en güzel alandır diyebiliriz. Türkiye’de bu kadar güzel tabloyu bir araya ancak Kuzguncuk’ta getirebiliriz ”dedi.

https://www.afyonkenthaber.com/uskudarda-fideler-toprakla-bulustu/30390/