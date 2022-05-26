Ressam, şair Jozef Habib Gerez yaşamını yitirdi

33’ü yurtdışında olmak üzere 142 kişisel sergi açan Habib Gerez, katıldığı yarışmalardan resim ve şiir dallarında 63 ödüle değer görülmüştü.

Ressam, şair ve yazar Josef Habib Gerez 97 yaşında hayatını kaybetti. 33’ü yurtdışında olmak üzere 142 kişisel sergi açan Habib Gerez, katıldığı yarışmalardan resim ve şiir dallarında 63 ödüle değer görülmüştü.

Sanatçı, 60’lı yıllarda boyaları, tinerle inceltip akıtarak, 1970 yılına kadar ebruyu anımsatan resimler yaptı. Bu resimler üzerinde, ağaç ve diğer konuları işleyerek, yavaş yavaş soyut resimden somuta geçti. 1985’ten başlayarak bundan önce yaptığı soyut ile somut çalışmalarını bağdaştırarak, ikisinin bir karışımı olan türde resimler yaptı, aynı zamanda kendisine özgü olan tekniği geliştirdi.

Son döneminde yaptığı soyut resimleri figürlere dönüştürerek “İnsan Manzaraları” adını verdiği yeni bir türle igilendi. Bazı çalışmalarında insan figürlerinin yanı sıra hayvan resimleri, oyuncak bebekler gibi figürler de yer aldı.

14 Haziran 1926 yılında İstanbul Ortaköy’de dünyaya gelen sanatçı, 1950’de Kabataş Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimini sağlık sorunu nedeniyle tamamlayamadı.

Sanatçı, 1961-96 yılları arasında Türkiye Yahudileri Hahambaşısı David Asseo’nun özel kalem müdürlüğünü yaptı. Yazılarında, İsak Ferera, Avram Naon ve diğer Türkiyeli Yahudi yazarlar gibi o zamanlar çoğunlukla Yahudi İspanyolcası (Ladino) konuşan Türkiyeli Yahudilerin Türkçe konuşup yazmalarını teşvik etti.

13 şiir kitabı yayınlandı

13 şiir kitabı yayımlandı. Şiirlerinin bir bölümü yabancı dillere çevrildi. Farklı gazete ve dergilerde altı yüzden fazla yazdığı makalelerin bir bölümü, “Rüzgâra Söylenenler” ile “Yaşamın Tadı Tuzu Sanat” adlı kitaplarında topladı. Basılmış elliye yakın kitabı vardır. Şiirleri İtalyancaya ve Fransızcaya çevrildi 1979, 1985 ve 1993 Accademia Internazionale di San Marco Şiir Ödülünü, 1980 Centro d’Arte La Prora ve Movimento Aristico Nazionale “Plurismo” Şiir Ödülünü aldı.[1][2]

Eserleri Fransa’da “Arsonval Müzesi” ile “Troyes Güzel Sanatlar Müzesi”‘nde, Belçika’da “Herstal Müzesi”‘nde ABD’de “Judah Magnes Müzesi”‘nde, İsrail’de “Jewish Art” ile “Ben Ari” Müzelerinde, Türkiye’de Selçuk Yaşar Müzesi, Edirne Modern Sanatlar Müzesi ve 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde sergileniyor.

“Şiirin, resmin kucağında büyüdüm”

Habib Gerez’in evi ve stüdyosu 2014’te 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nin bir subeşine dönüştürüldü.

“Türk Basın Birliği”, “Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Turizm Tanıtma Derneği” üyesiydi. Yurtdışındaki altı akademinin fahri üyesi ve Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Akademisi’nin Türkiye’deki temsilcisiydi. 28 Haziran 1998’de, İtalya’da, Avrupa Akademisi her yıl yalnızca bir kişiye verilen Avrupa Büyük Ödülü’ne değer görülmüştü.

Habib Gerez kendisini için yapılan bir etkinlikte, “Şiirin, resmin kucağında büyüdüm / … / Biliyorum bu sevdam ömür boyu devam edecek…” diyordu.

(AÖ)

bianet