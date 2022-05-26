Lynne Tracy: ABD, Ermenistan’ın demokratik reformlarını, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesini desteklemeye devam etmeye hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy’yi kabul etti.

Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Başbakan Paşinyan, Ermenistan-ABD işbirliği ve stratejik diyaloğun aktifleştiğini vurguladı ve AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı olarak ABD’nin, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin bölgesel istikrara katkıda bulunan net tutumunu önemsedi.



Paşinyan, Ermenistan hükümetine barış gündeminin rehberlik ettiğini ve ABD de dahil olmak üzere uluslararası ortakların bu süreçteki sürekli desteğini çok takdir ettiğini kaydetti.

Büyükelçi Tracy, Başbakan Paşinyan’a takdiri için teşekkür etti ve ABD’nin ülkemizin demokratik reformlarını, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesini ve bölgesel istikrarın sağlanmasını desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu teyit etti.



Bu bağlamda Lynne Tracy, Ermenistan Başbakanı’nın ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile birkaç gün önce yaptığı telefon görüşmesini hatırlattı ve ABD tarafının Ermenistan’ın ABD Büyükelçisi Lilit Makunts’un ikili ilişkilerini aktifleştirme çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/26/ABD-Ermenistan-Dağlık-Karabağ/231713