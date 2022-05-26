Belediye, Esenler’deki Ana Meryem Türbesi’ni yıktı… Kaymakamlık: Böyle bir türbe yok; uydudan görülmüyor, yetkili kurullarımız da tespit edemedi

Esenler Belediyesi Abdal Alevilerin ziyaret yeri Ana Meryem Türbesi’ni yıktı: Cemevi yetkilileri Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için “Alevi düşmanı” dedi. Kaymakamlığın resmî sitesinden yapılan açıklamada, nesiller boyunca ziyaret edilen türbenin “olmadığı” öne sürüldü: “Alanın durumunu gösterir uydu fotoğrafları incelendiğinde, söz konusu alanda iddia edildiği gibi bir türbe bulunmadığı görülmektedir.”

Esenler Belediyesi, Tuna Mahallesi’nde Abdal Alevi toplumunun ziyaret yeri olan Ana Meryem Türbesi’ni yıktı.

Türbenin önünde açıklama yapan Esenler Ana Fatma Cemevi yöneticileri, yıkımın Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun talimatıyla gerçekleştiğini söyledi.

Göksu’nun “Alevi düşmanı” olduğunu söyleyen Cemevi yetkilileri, yıkım esnasında türbede bulunan Bizans dönemine ait bazı tarihi taşların da çalındığını öne sürdü.

Açıklama Cemevi’nin sosyal medya hesabından yayımlandı.

Türbenin yıkımdan önceki hali.

HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu TBMM oturumu sırasında söz alarak türbenin yıkımına tepki gösterdi.

Türbenin kentsel dönüşüm alanı içinde kalması gerekçe gösterilerek yıkıldığını belirten Kenanoğlu, “AKP iktidarı rant uğruna sınır tanımıyor. Bu sefer de elini ziyaret yerlerine atmış durumda. İnsanların kutsal mekâanlarından elinizi çekin” diye konuştu.

Kaymakamlık: Uydu fotoğraflarında görülmüyor

Esenler Kaymakamlığı konu hakkında resmî sitesinden yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararına göre alanın “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tesciline gerek olmadığını duyurdu.

Esenler Kaymakamlığı’nın açıklamasında, uzun yıllardır aynı yerinde olup Aleviler tarafından ziyaret edilen türbe hakkında “Bölgedeki bazı mahalle sakinlerince bu alanda ‘Meryem Ana Türbesi’ olduğu yönünde iddialar” olduğundan deniyor ve şöyle devam ediliyor:

“Yapılan araştırmalarda; Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.02.2022/6933 sayılı kararında, alanın 2863 sayılı Yasa’nın 6. maddesindeki özelikleri taşımadığından“Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline gerek olmadığı belirtilmiştir.

“İstanbul Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Şube Müdürlüğünün 16.02.2022 tarihli ve 2208678 sayılı yazısı ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu raporunda; bahse konu yapı içerisinde Bizans dönemine ait mimari yapı elemanlarının bulunduğu ancak, bu mimari yapı elemanlarının in-situ konumda olmayan, yani bu alana ait olmayan mimari parçalar olduğuna yer verilmiştir.

“Yukarıda bahsi geçen çalışmaların yanı sıra, 923 Ada 28 Parsel sayılı alanın 2006-2011-20132014-2015-2017-2018-2020 yıllarındaki durumunu gösterir uydu fotoğrafları incelendiğinde, söz konusu alanda iddia edildiği gibi bir türbe bulunmadığı görülmektedir.

“Yetkili kurumlarımız inceledi, türbe yok”

“Yetkili kurumlarımızca yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar doğrultusunda okul yapılacak alanda ‘Meryem Ana Türbesi’ bulunduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır.

“Konuya ilişkin yazışma, karar ve raporlar ile uydu fotoğrafları kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

“Alanda yer alan mimari yapı elemanlarının ilgili müzeye nakledilerek, okul ve kapalı spor salonu yapımına devam edilecektir.

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Serbestiyet