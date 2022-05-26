Ayasofya Camii’ne özel koruma: Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’dan SABAH’a özel açıklamalar

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BURCU ŞEN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan‘ın özel ve yakın ilgisiyle yargı kararı sonucu asli kimliğine kavuşan Ayasofya Camii son günlerde sistematik saldırıların hedefi haline getiriliyor. Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonra tarihi dokusunun zarar gördüğüne dair eleştiriler, devam eden restorasyon çalışmaları ve vakıf kisvesi altında faaliyet gösterip kapatılan FETÖ kurumları ve cemaat vakıflarıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy SABAH’a özel değerlendirmelerde bulundu.

Tarihi yapının zarar gördüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktaran Burhan Ersoy, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Külliyesi 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisinin yanı sıra çok sayıda turizm polisiyle titizlik ve gayretle korunuyor” dedi.

Ayasofya Camii’ne dair sosyal medyada ilk olarak tarihi “İmparatorluk Kapısı”nın zarar gördüğüne, ikinci olarak tarihi “Su Haznesi”ne de ayakkabı bırakıldığına dair görüntüler yayıldı.

Görüntülerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin müze statüsünün iptal edilerek yeniden cami olarak ibadete açılması sürecinde ve sonrasında, güzide eserin korunması ve gelecek kuşaklara da ulaştırılması için gerekli restorasyon ve koruma çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Ersoy, “Tarihi yapısının zarar gördüğüne dair iddialar ve eleştiriler gerçeği yansıtmıyor. İmparator kapısındaki hasarla ilgili olarak gerekli incelemeleri başlattık. Ahşap madalyon üzerindeki aşınmanın ve tahribatın ahşabın olağan sürecinden kaynaklanmış olmasından kaynaklandığı yönünde görüşler aldık. İmparator Kapısı’nın konservasyonunu (sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması) hasarın tespit edildiği andan itibaren hızla sonuçlandırdık. Bilim Kurulu Raporu sonrası konservasyonunu ivedilikle tamamladık. Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra biri idari, diğeri teknik olmak üzere iki müfettişimizi de ivedilikle görevlendirdik. Su haznesine ayakkabı konulduğuna dair iddialar da medyaya yansıdı. İddialar, kurumumuzu yıpratma amaçlı” diye konuştu.

AYASOFYA’DA TEDBİRLER TAM

Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin hem İdare hem de Bilim Kurulu bulunduğunu söyledi. Ersoy, “Ayasofya 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisinin yanı sıra çok sayıda turizm polisiyle titizlik ve gayretle koruyoruz ve gerekli tedbirler de hızlı şekilde alınmıştır ve bundan sonra da aynı hassasiyetle korunması sağlanacaktır” ifadesini kullandı.

144 FETÖ MENSUBU VAKIF KAPATILDI

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminden bu yana vakıf kisvesi altında faaliyet gösterip kapatılan FETÖ kurumlarına dair bilgi veren Ersoy, 15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadele çerçevesinde, oldukça hassas ve ayrıntılı incelemeler ve soruşturmalar yapıldığını belirtti. Çalışmalara ilişkin rakam veren Ersoy, “Toplam 144 FETÖ mensubu vakıf kapatıldı ve taşınmazlarının bazıları Genel Müdürlüğümüz kontrolüne geçti. KHK kapsamında kapatılan vakıfların bütün taşınır ve taşınmazları Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmiştir. Taşınmazlardan hayrat vasfında olanlar amacı doğrultusunda kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiştir. Akar vasfında olanlar ise gelir getirecek şekilde değerlendirilmektedir” bilgilerini verdi.

4 CAMİİ BU YIL RESTORE EDİLECEK

Ersoy, ecdat yadigârı eserlerin korunup canlandırması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, geçen 20 yıl içinde 5670 vakıf kültür varlığının restorasyonunu veya onarımının tamamlandığını, tüm bu çalışmalar için toplam 6,5 milyar liralık bir kaynak kullanıldığını açıkladı. 110 kültür varlığının restorasyonun devam ettiğini hatırlatan Ersoy, “2022 yılında İstanbul’da Sultanahmet, Nuruosmaniye, Bayezid Camii Hünkar Kasrı ile Edirne’de Selimiye Camii’nin restorasyon çalışmaları tamamlanacak. Ayrıca turizm destinasyonu içerisinde olan tarihi vakıf yapılarımızın bir bölümünü de bu yıl içinde tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

İBADET YERLERİ ESKİ HALİNE KAVUŞTU

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak çok sayıda cemaat vakfının temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Ersoy, yapılan restorasyonlarla birçok kilise, sinagog gibi azınlık ibadet yerlerini eski haline kavuşturduklarını söyledi. 2003 yılında yapılan yasal düzenlemelerle birlikte cemaat vakıfları adına bazı taşınmazların tescil işlemlerinin gerçekleştirdiğine dikkat çeken Ersoy, “2003 ile 2018 arasında toplam 1084 taşınmaz malın cemaat vakıfları adına tesciline ve 21 taşınmaz malın bedelinin de cemaat vakıflarına ödenmesine karar verildi” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN’IN AYASOFYA AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii’ni de aslına geri döndürerek, Türk milletinin üzerinde oynanan kirli oyunun bozulduğu değerlendirmesinde bulunarak “Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun” ifadesini kullanmıştı.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/05/26/ayasofya-camiine-ozel-koruma-vakiflar-genel-muduru-burhan-ersoydan-sabaha-ozel-aciklamalar?paging=3