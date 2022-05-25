Vakıflar Genel Müdürlüğü tarihi Sanasaryan Han’ın adını yanlış yazdı: ‘Gasp ettiğiniz mülkün adını bari doğru yazsaydınız’

Ermeni toplumunun el konulan mülklerinden biri olan Sanasaryan Han’da başlayan restorasyon sürecinde adının yanlış yazılması tepkiye neden oldu.

Ermeni toplumunun el konulan mülklerinden olan ve Türkiye’nin hafızasında “Tabutluk” olarak yer eden Sirkeci’deki Sanasaryan Han’da restorasyon süreci başladı. Restorasyon için perdenin çekildiği tarihi yapının adı ise yanlış yazıldı.

Aras Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, Sanasaryan Han’ın adının yanlış yazılması nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tepki gösterdi. Koptaş, “Gasp ettiğiniz mülkün adını bari doğru yazsaydınız. @VakiflarGM” dedi.

gasp ettiğiniz mülkün adını bari doğru yazsaydınız. @VakiflarGM pic.twitter.com/lIk0QTYpzH — rober koptaş (@roberkoptas) May 25, 2022

İHALE SÜRECİ TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU?

Sanasaryan Han’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ve restorasyon karşılığında 35 yıllığına kiralanmıştı. Tapusu Ermeni Patrikliği’ne ait olan ancak Ermeni toplumunun yıllardır çeşitli davalarla geri almaya çalıştığı tarihi yapı basına kapalı yürütülen ihale sürecinde bir kez daha gündeme gelmişti.

DAVA SÜRECİ

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Hazine’ye devredilen Sanasaryan Han için 2014 yılında hukuk mücadelesi başlattı.

2014’te, mülke el konulmasına neden olan tapu işlemlerinin iptal edilmesi için İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 3 Temmuz 2014’te davayı önce kabul etti ardından yetki alanında olmadığı gerekçesiyle reddetti. Davanın reddedilmesinin ardından Patrikhane, Yargıtay’a başvurdu. Hukuki süreç devam ederken, Vakıflar Genel Müdürlüğü, mahkeme kararlarını beklemeden ihaleye çıktı ve Han 20 yıllığına kiraya verildi.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 13 Aralık 2017’de gerekçeli kararın açıkladı. Davanın reddedilmesi kararını bozdu. 2019 yılında Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Han için 2017’de aldığı kararın tam tersi yönünde bir karar alarak hanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğuna hükmetti.

YAPININ TARİHİ SÜRECİ

Okumakta zorluk yaşayabilecek Ermeni çocuklarının eğitimi için kullanılmak üzere Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bağışlanan tarihi Han’a 1925 yıllından sonra el konulmuştu. 1935 yılından itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan tarihi yapıda Deniz Gezmiş’ten Alparslan Türkeş’e, Aziz Nesin’den Nihal Atsız’a kadar hem sol hem sağ görüşten siyasiler sorgulandı. Tabutluk olarak bilinen yapıda birçok işim işkenceye de maruz kaldı.

https://www.gercekgundem.com/gundem/342450/vakiflar-genel-mudurlugu-tarihi-sanasaryan-hanin-adini-yanlis-yazdi-gasp-ettiginiz-mulkun-adini-bari-dogru-yazsaydiniz