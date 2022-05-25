Keşişyan: Dünyadaki Ermenileri Suriye’nin Toparlanması İçin Verdiği Desteğe Katkıda Bulunmaya Çağırıyorum – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

DEYREZZOR – Kilikya Büyük Evi Ermeni Kilisesi Başkanı Papaz Katolikos I. Aram Keşişyan ve beraberindeki heyete, Deyrezzor’daki Ermeni Şehitleri Kilisesi’ne teröristler tarafından verilen hasar ve sabotaj hakkında bilgi verildi, ve yüce Tanrı’dan Suriye’yi zaferle taçlandırması için dua ettiler.

Katolikos Keşişyan, kilisede yaptığı duada, Osmanlı’nın elinde öldürülen savunmasız Ermeni şehitlerine rahmet dileyerek, kin ve adaletsizliğin en şiddetli savaşlarına göğüs gererken Suriye’nin liderliğini, halkını ve ordusunu büyük bir zaferle taçlandırması için Tanrı’ya dua etti.

Deyrezzor Valisi Fadıl Neccar konuşmasında Suriye ve Ermeni halklarını birleştiren sevgi ve dostluk ruhuna değinerek, Osmanlı’nın Ermeni halkına karşı işlediği suçlara, Türk rejiminin de Suriye halkına karşı işlediği suçlara işaret etti.

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