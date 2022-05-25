Çavuşoğlu, Tel Aviv’de İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail’in başkenti Tel Aviv’de İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleri ile buluştu.

Mücahit Aydemir, Enes Canlı

Programa, Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra, İsrail-Türkiye İş Konseyi Başkanı Gad Şoşan, Türkiye’nin Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Şekerci ve İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleri ile iş insanları katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İsrail arasında, Kovid-19 salgınının ilk döneminde 6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimin yaklaşık yüzde 30’luk bir artışla 2021’de 8 milyar doları aştığına dikkati çekti.

Nisan ayında Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na gidiş-dönüş uçuşların en çok yapıldığı yerin İstanbul olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Ancak yine de iş birliğimizi bir sonraki seviyeye taşıyabiliriz.” dedi.

İki ülkedeki teknoloji sektörleri arasında “doğal sinerji kullanılması gerektiğini” vurgulayan Çavuşoğlu, İsrail ile teknoloji, enerji ve temiz enerji, tarım ve tarım teknolojileri, Türk şirketlerinin deneyimleriyle katkı sağlayabileceği inşaat sektöründe iş birliği alanları bulunduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, buradaki iş insanlara hitaben, “Türkiye-İsrail ilişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen iş ilişkilerimiz her zaman güçlü kaldı. Bu, sizlerin emekleri ve Türkiye ile olan bağlarınız sayesinde böyle. İlişkilerimizde yeni bir sayfa ile iş topluluklarımız arasında daha fazla ortaklıkların oluşması için şartlar daha iyi durumda.” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetinin 5-8 Mart’ta İsrail’i ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 100 Türk firmasının yer aldığı TİM heyetinde 400’den fazla İsrailli firma ile 1000’i aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, “Türkiye’nin güçlü ekonomisi, gelişmiş altyapısı ve nitelikli işgücü tüm potansiyel yatırımcılar için caziptir. Mesajlarımızı İsrail iş çevrelerine ileteceğiniz konusunda size güveniyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail’deki Türkiyeliler Birliği üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’e gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin, “İlişkilerimizin her alanda daha iyiye gitmesi için ortak irademizi ortaya koyduk. Zor günler olsa da ilişkilerimizi sürdürme kararı aldık.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsrail’de Bat Yam şehrindeki Türkiyeliler Birliği’ni ziyaret etti.

Yurt dışına yaptığı ziyaretlerde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye’de farklı inanç gruplarıyla farklı kültürler arasında Yahudi vatandaşlarımız da yaşamaktadır. Bundan da gurur duyuyoruz. Sadece İsrail değil, bugün Türkiye topraklarına Osmanlı zamanında gelip de daha sonra farklı ülkelere giden Yahudi vatandaşlarımızla buluşuyoruz, hasret gideriyoruz.” diye konuştu.

Dünya genelinde Yunus Emre Enstitülerinin Türkçe öğrettiğini belirten Çavuşoğlu, “Ülkenizden buraya getirdiğiniz mirası yaşatmanız gurur meselesidir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle yeni nesillere güzel dilimizi öğretmeniz çok anlamlı.” ifadelerini kullandı.

İsrail’e gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “İlişkilerimizin her alanda daha iyiye gitmesi için ortak irademizi ortaya koyduk. Zor günler olsa da ilişkilerimizi sürdürme kararı aldık.” şeklinde konuştu.

İsrail’deki Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve İsrail arasındaki son normalleşmenin Çavuşoğlu’nun ziyaretiyle daha da ivme kazanmasını umduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, programa katılan İsrail’deki Türkiyeliler Birliği üyelerinin sorularını yanıtladı.

AA