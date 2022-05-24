İran’ın Ermenistan Büyükelçisi: Uluslararası tanınmış sınırlara saygı gösterilmeli

Ermenistan-İran diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30’uncu yıldönümü münasebetiyle İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri Ermeni “News.am” haber ajansına demeç verdi.

Verdiği demeçte Büyükelçi İran ile Ermenistan arasındaki ilişkileri mükemmel olarak tanımladı ve iki ülkenin birbirlerine destek olmaya hazır olduklarını, karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı olduğunu belirtti.

Bu ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve derinleştirmesi için her iki tarafın da daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğini ifade eden İran Büyükelçisi özellikle ekonomi alanında çok belirgin bir ilerleme olduğunu dile getirdi.

Ermenistan’ın dış ticaretinde İran’ın payı yüzde 6 çvarındadır ve Zohuri’ye göre bu İran için diğer komşu ülkelerine kıyasla çok daha fazladır. Ama yine de bununla yetinmemek gerekiyor.

44 günlük savaştan sonra Ermenistan’ın egemen topraklarına ve özellikle güneydeki Syunik bölgesine karşı Azerbaycan’ın provokatif politikasına ilişkin sorusuna cevaben İran Büyükelçisi Ermenistan toprak bütünlüğünün kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ifade ederek uluslararası tanınmış sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtgerek bunun İran’ın resmi tutumu olduğunu da yeniden teyit etti.

İran Büyükelçisi bölgede istikrarın sağlanması ve halkların refahı için bu ilkenin hayata geçirilmesini önemsedi.

ERMENİ HABER AJANSI