İBB’de skandal bitmiyor: Ermeni soykırımına destek veren sanatçıya sahip çıkan İBB, şimdi de Aynur Doğan’a kucak açtı

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Daha önce Ermeni soykırımına destek veren sanatçı Apolas Lermi’yi sahneye çıkaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de PKK elebaşı Abdullah Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan’a kucak açtı.

Son dönemlerde attığı adımlarla büyük bir tepki çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nagihan’dan sonra PKK elebaşı Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan’a sahip çıktı.

Aynur Doğan’ın 22 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde vereceği konser AK Partili belediye tarafından iptal edilmişti. Eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posteri önünde konser verip, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şanlı operasyonlarını hedef alarak, her çıkışında terörden yana saf tutan Aynur Doğan’ın konserinin iptal edilmesini “Kürtçe” provokasyonuna alet eden muhalefet, günlerce terör sevici şarkıcıya destek verdi.

İMAMOĞLU SAHİP ÇIKTI

Derince konserinin iptal edilmesinin ardından önce İzmir ardından Ankara’da sahne alan Doğan’ın, 28 Mayıs saat 21.00’de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser vereceği öğrenildi.

CHP’li İmamoğlu’nun kucak açtığı Doğan için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şunları söylemişti:

Hepimizin şarkısını duygulanarak dinlediği bir sanatçı. Dar Hejiroke diye bir şarkısı var. Bu aslında bir incir ağacı şarkısı. Bu şarkıyı hafızalarımıza kazıyan güzel bir film vardı. Gönül Yarası filminde Şener Şen ve Meltem Cumbul bu şarkıyı dinlerken Meltem Cumbul ağlamaya başlıyor. Şener Şen, ‘Sen Kürtçe biliyor musun?’ diyor. ‘Hayır, bilmiyorum’ diyor. ‘O zaman neden ağlıyorsun’ diye soruyor. ‘E bu şarkıya ağlamamak mümkün mü’ diyor. Siz bu şarkıyı yasaklıyorsunuz. Türkiye bu noktaya gelmemeli, getirmemeliyiz. Şarkıların, türkülerin tamamı bizim. Kürtçe bir şarkı okudu diye nasıl yasak getirebiliriz? 21 yüzyılda yaşıyoruz artık. Her şarkı, türkü bizim.

https://www.superhaber.tv/ibbde-skandal-bitmiyor-ermeni-soykirimina-destek-veren-sanatciya-sahip-cikan-ibb-simdi-de-aynur-dogana-kucak-acti-haber-397694