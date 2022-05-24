Ezidiler 40 yıl sonra Avrupa’dan döndü, köy yolu taşla kapatıldı

Avrupa’da yaşayan 100 Ezidi aile yaz aylarında kalmak için Nusaybin’deki köylerine ev yaptırmaya karar verdi. Ancak komşu köy, tapulu arazileri olduğu gerekçesiyle yolu kapatınca, mahkemelik oldular.

DUVAR – Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Kaleli köyünde yaşayan Ezidiler yaklaşık 40 yıl önce yerlerini, yurtlarını bırakıp Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerine göç etti. 100 Ezidi aile ise 40 yıl aradan sonra yeniden köylerine dönme kararı aldı.

Aileler, çoğu yıkılan evlerinin yerine yeni evler, ibadethane ve sosyal tesis inşa etmek için çalışmalara başladı. Köye elektrik, su ve altyapı hizmetleri getirilmesi için de Mardin Valiliği ile Nusaybin Kaymakamlığı’na başvuru yapıldı.

Ancak iddiaya göre yaklaşık 1 hafta önce Süryanilerin yaşadığı komşu Taşköy halkı, tapulu arazileri olduğu gerekçesiyle 4 kilometrelik Kaleli yolunu iş makineleri yardımıyla büyük taşlarla kapattı.

DHA’nın haberine göre, köyde yapılacak inşaatlar ve onarım çalışmalarıyla ilgilenmek için konteynerlerde kalan birkaç aile, yolun kapatılmasıyla birlikte zor günler geçirmeye başladı. Aileler şehir merkezinden aldıkları yiyecek ve diğer malzemelerle birlikte Taşköy çıkışına kadar gidip, araçlarını park ettikten sonra 4 kilometrelik yolu yürümeye başladı.

Duruma tepki gösteren Ezidiler, avukatları Ömer Demir aracılığıyla Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ezidiler, kapatılan yolun veya başka yeni bir yolun açılmasını istiyor. Kapalı yol nedeniyle köyde inşaat ve onarım çalışmaları da yapılamıyor.

Avukat Ömer Demir, Taşköylülerin iddiasının bir yönüyle doğru olduğunu ama yöntemlerinin yanlış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kaleli köyü sakinlerinden birisinin rahatsızlanması, Allah korusun kalp krizi geçirmesi veya beyin kanaması geçirmesi durumunda bunların hastaneye yetiştirilmesi çok ciddi sıkıntılara neden olacaktır. Yolun tekrar açılması için Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru dilekçesi verdik. Taşköylülerin iddiaları doğru aslında, fakat şöyle bir hususu da belirtmek isterim; Kaleli Köyü ile Taşköy sınırları içerisinde kalan belli bir bölgede kadastro çalışmaları yapıldığı sırada Kaleli köyü sakinleri Avrupa’da yaşamaktaydılar. Aslında şu anda kapatılan yol yüzyıllardır patika yol olarak kullanıyordu ve geçiş o yoldan Kaleli köyüne doğru sağlanıyordu. Kaleli köyü sakinleri, kadastro çalışmaları sırasında hazır bulunmadıkları için herhangi bir müdahalede, herhangi bir itirazda bulunamadılar. Aslında bu yol Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Büyükşehir tarafından yapıldığı için de şayet Taşköy sakinleri yolu kapatmak yerine Büyükşehir Belediyesi’ne kamulaştırmasız el atma davası açabilirdi ve bu tapulu bölgelerin karşılığı olan bedeli dava yoluyla talep edebilirlerdi ama bunu yapmadılar. Bu yol, geçiş yolu olarak yüzyıllardır kullanılmaktaydı. Bu yol son bir haftadır kapatıldı. Gerçekten biz de sebebini merak ediyoruz ve biz bunun sebebini Taşköy sakinlerine sorduğumuzda; ‘o yolun belli noktalarının tapulu olduğunu’ ileri sürdüler. Biz de tapulu olsa bile bu ‘yol kapatmanın hukuka aykırı olduğunu’ dile getirdik ve bu hususta suç duyurusunda bulunduk.” (HABER MERKEZİ)

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