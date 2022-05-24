Ermenistan’dan Zengezur açıklaması: Tutumumuz değişmedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde Nahçıvan bölgesiyle Azerbaycan arasında köprü görevi olacak olan Zengezur Koridoru’nun açılması konusunda Ermenistan’la anlaşmaya varıldığını aktarmıştı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan topraklarında koridor mantığının işleyemeyeceğini söyledi.

Armenpress’e konuşan Grigoryan’ın açıklamaları şöyle:

“Soru Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, 22 Mayıs’ta Brüksel’deki görüşmede tarafların bir demiryolu ve otoyol inşası da dahil olmak üzere Ermenistan üzerinden bir koridor kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bu açıklamayı nasıl yorumlarsınız?

Yanıt – Ermenistan Cumhuriyeti’nin tutumları değişmedi. Ermenistan topraklarında koridor mantığı ya da ulaşım yolu işleyemez. Brüksel’de varılan tüm anlaşmalar, bölgedeki ulaşım bağlantıların açılması ile ilgilidir. Brüksel’de varılan tüm anlaşmalar, geçmişte Ermenistan temsilcilerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda yer alıyor. Toplantı sonucunda AB Konseyi Başkanı’nın yaptığı açıklamada da, bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması bağlamında sınır, gümrük kontrolü, geçiş ücreti tahsilatı, uluslararası transitte değinilen anlaşmaları görebilirsiniz. Bunlar “Ermeni Kavşağı” projesinin uygulanması için önemli konulardır ve Ermenistan hükümeti sürekli olarak bu yönde hareket edecektir.”

İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden sonra Azerbaycan ve Türkiye, Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak, Ermenistan topraklarından geçen bir koridorun açılması ve koridorda Ermenistan’ın kontrolünün olmaması konusunu gündemde tutuyor. Ermenistan ise tüm bölgede ulaşım yollarının sınır, gümrük kontrolü ve uluslalarası transit anlaşmaları çerçevesinde açılmasını savunuyor.

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