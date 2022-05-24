Ermenistan, Yerevan’daki Avrupa Boks Şampiyonasında ilk zaferini kazandı

Yarışmanın ilk gününde ringe giren Vakhtang Harutyunyan (75 kg), Bartosz Golebski (Polonya) ile mücadele etti ve emin bir zafer elde etti.

İlk 2 rauntta rakibinden zorla puan almayı başaran Harutyunyan, son, 3. rauntta Polonyalı boksörü yere serdi. Ermeni boksör 1/8 finalde Almanya temsilcisi ile mücadele edecek.

24 Mayıs’ta Ermenistan’ın Avrupa Şampiyonası’nda 3 temsilcisi olacak.

Janik Sahakyan (54 kg), eleme turunda Elmir Bavi (Ukrayna) ile mücadele edecek. Karşılaşma Ermenistan saatiyle 14:00’te A ringinde başlayacak.

Bir sonraki B ringinde Narek Zakharyan (71 kg), Slovak Tekeks Mikal ile eleme turunun ilk mücadelesini gerçekleştirecek.

Akşam saatlerinde Hambardzum Hakobyan (80 kg) Moldova’dan Kosian Dmitri ile yarışacak.

Avrupa Boks Şampiyonası 30 Mayıs’a kadar sürecek.

Avrupa Şampiyonası, Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi’nde düzenleniyor. 39 ülkeden 200’den fazla sporcu katılıyor.

Ön mücadeleler 23 Mayıs’ta, yarı finaller 27 Mayıs’ta, finaller ise 30 Mayıs’ta başlayacak.

Avrupa Şampiyonası’nın ödül fonu 260 bin dolar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/24/Ermenistan-Avrupa-Boks-Şampiyonası/231521