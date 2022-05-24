Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcıları sınırda buluştu

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırda bir görüşme gerçekleştirdi.

Brüksel’de 22 Mayıs’ta Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ‘in ev sahipliğinde yapılan toplantının sonucu olarak ilk görüşme gerçekleşti. Görüşme sınır hattında oldu. Brüksel’deki görüşmede iki ülke arasındaki sınırı belirlemek için komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.

Ermenistan medyasına yansıyan haberlere göre taraflar, komisyonlar bünyesinde sınır güvenliği konuları da dahil olmak üzere sınır belirleme ve diğer ilgili konularda çalışmaya hazır olduklarını yinelediler.

Komisyonun ortak faaliyetlerine ilişkin teşkilat ve usul konuları ele alındı.

Taraflar, komisyonların daha sonraki toplantıları için farklı platformların uygunluğu konusunda da anlaştılar. İkinci toplantının Moskova’da, üçüncü toplantının Brüksel’de yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Agos