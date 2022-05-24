Çatışma bölgelerinde kültürel mirasın korunması konusu ele alındı

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcıları Arthur Martirosyan ve Alfred Kocharyan Çatışma Bölgelerinde Kültürel Mirasın Korunması İçin Uluslararası İttifak’ın (ALIPH) İcra Direktörü Valerie Freland ve Projenin sorumlusu Elsa Urizverea ile bir araya geldi.

Toplantıda, Bakan Yardımcıları Arthur Martirosyan ve Alfred Koçaryan, Uluslararası Çatışma Bölgelerinde Kültürel Mirasın Korunması İçin Uluslararası İttifak ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve gelecekte işbirliği için ilgili programları sunmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Valerie Frelanda göre, ittifak sekiz ülke (Fransa, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Lüksemburg, Çin, Fas, Monako) – dört özel bağışçı tarafından finanse ediliyor.

Valerie Freland, ittifakın, Fransız “Œuvre d’Orient” STK’sını (Hıristiyan anıtlarının restorasyonu için bir sivil toplum örgütü) Artsakh’taki kültürel anıtların yenilenmesi projelerine dahil etme olasılığını değerlendirdiğini ifade etti.

Ermenistan Kamu Radyosu