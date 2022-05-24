Başbakan Arnus, Keşişian İle Bir Araya Geldi.. Suriye’nin Geçtiği Zorluklarla Yüzleşmek İçin Aynı Ülkenin İnsanlarının Birbirlerine Desteklemenin Önemi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Başbakan Hüseyin Arnus, bugün Kilikya Büyük Evi Ermeni Kilisesi Katolikosu I. Aram Keşişian ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye’nin karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşmek ve terör ve destekçileri tarafından yıkılanların yeniden inşasını ve inşasını önlemeye yönelik ekonomik kuşatmayı kırmak için aynı ülkenin insanları arasındaki dayanışmanın önemi vurgulandı.
Katolikos Keşişian, Suriye topraklarındaki Suriye-Ermeni köklerini ve onunla olan ilişkilerini teyit ederek, Suriye halkının tüm unsurlarıyla Suriye’nin toparlanma yolunu tamamlayabileceğine ve terör savaşının ve Suriye’deki haksız kuşatmanın etkilerinin üstesinden gelebileceğine olan güvenini dile getirdi.
P.M.
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