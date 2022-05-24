Bakan: Önerimiz Ermenistan’ı bir teknoloji merkezine dönüştürmek

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Skill Company tarafından düzenlenen ‘Yerevan Tech Forum 2022’ etkinliğine katıldı.

Bakan konuşmasında devletin Yerevan’ı yeni bir teknolojik küme haline getirmek için attığı adımlara değindi.

Kerobyan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Teknoloji dünyasına neler sunabileceğimizi anlamak için son üç aydır çalışıyoruz. “Teklifimiz Ermenistan’ı insanların kendi işlerini kurabilecekleri veya dünya için çalışabilecekleri bir teknoloji merkezine dönüştürmektir.”

Ermenistan Kamu Radyosu