50 Kürt iş insanı Ermenistan’ı ziyaret etti

Erbil (Rûdaw) – Kürdistan İthalat ve İhracatçılar Birliği’nden 50 iş insanı, Ermenistan Ekonomik Konferansı’na katıldı. İş insanları Erivan ile Erbil arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek istiyor.

Kürdistan İthalat ve İhracatçılar Birliği’nden iş insanı Şînrwê Mustafa, “Gıda şirketi olarak geldik. Kürdistan’da olmayan ancak ülkemizin yararına kullanılabilecek Ermeni şirketlerinin ürünlerini keşfetmek istiyoruz” dedi.

Konferansa katılan iş insanı Muhammed Mustafa da, “Bu ziyaret daha çok iletişimi ve karşılıklı tanışmayı geliştirmek içindi” dedi.

Ziyaretlerinin ilk gününde Kürdistan Çevre ve İhracatçılar Birliği’nden 50 iş insanı, Ekonomi Bakanlığı’nın düzenlediği Kürdistan ve Ermenistan arasındaki ticari ilişkiler konulu konferansa katıldı.

Ardından her iki taraftan da 100 iş insanının katıldığı Ortak Çalışma Protokolü imzalandı.

Kürdistan İthalat ve İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Abdulrehman, ziyaretleriyle ilgili Rûdaw’a şunları söyledi:

“Bu, Kürdistan ve Ermenistan arasındaki ilk konferanstı. Ekonomi Bakani ve Yardımcısı, Ermenistan İthalat ve İhracatçıları Birliği Başkanı, Ermenistan Başbakani Danışmanı Kürdistan Hükümeti heyeti ile bir araya gelmiş oldu.”

Ziyaretin sonunda Kürdistan Bölgesi heyeti, Ermenistan İthalat ve İhracatçıları Birliği’ni ve Ermeni iş insanlarını Kürdistan Bölgesi’ne davet etti.

Ermenistan SGS Ticaret Şirketi Yöneticisi Erpe Davtiyan, “Kürdistan Bölgesi ile yapılan konferans iki ülke arasındaki ticari ilişkiler için çok önemli ve iyi oldu” dedi.

Irak ile Ermenistan arasında yıllık yaklaşık 350 milyon dolar civarında ticaret yapılıyor.

Sadece geçen yıl Kürdistan Bölgesi ile Ermenistan arasında 190 milyon dinar ticaret yapıldı. Kürdistan Bölgesi, Ermenistan’dan gıda, tarım ve hayvansal ürünler ihraç ediyor.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/230520223