Yeni Umutlar İçin El Ele Konseri

Yeni Umutlar için El Ele Konseri, İletişim Başkanlığının destekleriyle kovid pandemisinin sona ermesinin ardından dünya çapında kaybedilen 6 milyon insana dua ve ülkemiz için yeni umutlara doğru el ele vermenin önemini vurgulayan bir girişimdir. Konsere Ermeni, Rum, Süryani, Musevi ve Keldani cemaatlerinin ruhani önderleri ile birlikte toplum mensupları katılacaktır. 2 yıl süren pandemi sürecinin sona ermesi ile birlikte dünyada ve ülkemizde yeni bir süreç başlamaktadır. Bu yeni süreçte eskisinden çok daha fazla bir arada olmak, toplumsal beraberlik bilincini diri tutmak ve her alanda ülkemizi ileri taşıyacak adımlarda tek vücut halinde hareket etmek önemlidir. Bu itibarla tüm azınlık toplumlarının katılımı ve desteği ile bu birliktelik ruhunun vurgulanacağı konser, 23 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30’da Beyoğlu St. Antuan kilisesinde gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad