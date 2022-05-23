‘Topal Osman’ otobüsü Meclis gündeminde: Verilmek istenen mesaj nedir?

Diyarbakır’da ‘Topal Osman’ fotoğraflı otobüsün gezdirilmesini Meclis gündemine taşıyan HDP’li Dersim Dağ, “Verilmek istenen mesaj nedir?” diye sordu.

DUVAR – Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, dün Diyarbakır ve Giresun Valiliği’nin düzenlediği ortak etkinlikte kullanılan ve Diyarbakır sokaklarında gezdirilen otobüste Topal Osman’ın silahlı fotoğrafının yer almasını Meclis gündemine taşıdı.

Mezopotamya Ajansı’ın haberine göre Dağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde “1900’lerin ortalarına kadar Türkiye’nin birçok bölgesi, özellikle Karadeniz ağırlıklı olarak Ortodoks Rumlarından, Ortodoks ve Katolik Ermenilerden oluşurken, Osmanlı’nın son zamanları ile birlikte bu nüfus bir kırıma uğratıldı. Cumhuriyet ile birlikte bu kırım daha da yoğunlaştırıldı ve bu halklar tamamen imha politikalarına maruz kaldı. Müesses nizam ise her daim Karadeniz’i bu özellikleriyle her türlü propaganda ile yaşatmaya çalışmaktadır. Bu nizam Rumları ve Ermenileri, Topal Osman gibi cezaevinden devşirdikleri suçlulardan oluşturulan kişiler aracılığıyla yok etti” denildi.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Öztürk’ün önerisiyle Giresun Valiliği işbirliğiyle düzenlenen “Off-Road Festival”inde, Topal Osman’ın fotoğrafının bulunduğu otobüsün Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gezdirildiği kaydedilen önergede, “Giresun Valiliği tarafından katılımcıları taşımak için kente gönderilen araca, Topal Osman’ın silahlı fotoğrafı giydirilerek üzerinde de ‘Size Giresun yeter’ yazısıyla tur atıldı” ifadelerine yer verildi.

Dağ, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“Diyarbakır ve Giresun Valiliğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte kullanılan otobüs ve otobüsün üzerinde Topal Osman’ın fotoğrafının yer alması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?

Olaya ilişkin soruşturma açılacak mıdır? Topal Osman’ın mülki idarenin başı olan Valilikçe propaganda haline getirilmesi suç değil midir?

Topal Osman’a ait görsellerin kullanılması ile verilmek istenen mesaj nedir?” (HABER MERKEZİ)

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