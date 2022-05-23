Suudi Arabistan’dan Türkiye de dahil olduğu 16 ülkeye seyahat yasağı

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkeye Covid-19 salgınını gerekçesiyle seyahat kısıtlaması getirdi.

Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğü’nün (Cawazat) hafta sonu yaptığı açıklamada, Suudi vatandaşlarının 16 ülkeye seyahatinin, bu ülkelerdeki artan Covid-19 vakaları nedeniyle yasaklandığı belirtildi.

Suudi Gazetesi’nin haberine göre, Suudi vatandaşlarının seyahat etmesinin yasaklandığı ülkeler Türkiye, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela’yı içeriyor.

YASAĞIN NE KADAR SÜRECEĞİ AÇIKLANMADI

Cawazat’ın açıklamasında, yasağın ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan dışına çıkacak vatandaşların en az üç doz Covid-19 aşısı olması gerektiği belirtildi. Cawazat, Arap olmayan ülkelere seyahat etmek isteyen Suudilerin pasaportunun geçerlilik süresinin en az altı ay, Arap ülkelere gitmek isteyenler için ise en az üç ay olması gerektiğini vurguladı.

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