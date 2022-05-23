Rumlar’dan KKTC sınırına dikenli tel

Ömer BİLGE/LEFKOŞA

Rum yönetimi, mülteci geçişlerini önlemek gerekçesiyle KKTC sınırına dikenli tel ve kamera sistemi kurma kararı aldı. 300 sözleşmeli polis de görevlendirilecek.

Kıbrıs Rum yönetimi, mültecilerle mücadele adı altında 180 kilometrelik KKTC sınırına dikenli tel, kamera sistemi ve devriye görevi yapacak 300 sözleşmeli polis alacağını açıkladı. Yasa tasarısının görüşüldüğü Rum meclisinde sözleşmeli polislere psikolojik test yapılmadan silah verilmesi eleştirildi.

LEFKOŞA’YA KAMERA

Rum yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki ‘Yeşil hat’ adlı ara bölgenin ardındaki sınıra geçen yıl dikenli tel çekmeye başladı. Türkiye ve KKTC’yi mülteciler konusunda suçlayan Rum yönetimi, başkent Lefkoşa’yı bölen sınır hattını, kamera sistemleriyle kontrol etmeyi planlıyor. Rum Meclisi’ne sınır hattında görevlendirilecek 300 sözleşmeli polis alımına yönelik sunulan tasarı ise Rum lider Nikos Anastasiadis’in iktidar partisi ile muhalefetin tartışmasına yol açtı.

MAAŞLAR AB’DEN

Muhalefet, 180 kilometrelik sınır hattında devriye gezecek sözleşmeli polislerin silah kullanma yetkilerini eleştirdi ve psikolojik testten geçmeden işe alınacak sivillerin, sınırda istenmeyen olaylara neden olabileceği belirtildi. Tasarıya göre sözleşmeli polisler Rum polis müdürlüğüne bağlı çalışacak ve 10 milyon Euro’yu bulan maliyetini Avrupa Birliği (AB) karşılayacak.

MARAŞ’TA ‘YENİ PLAJ AÇILIYOR’ YALANI

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum yönetiminin BM ve AB’ye yaptığı “Maraş’a statüsünü değiştirmek için yeni plaj açıyorlar” propagandasının yalan olduğuna dikkat çekerek, ‘Yeni plaj açılmıyor, mevcut plaj düzenleniyor, ayrıca Maraş KKTC toprağı istediğimizi yaparız” cevabını verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “KKTC hükümeti, Rum yönetiminin iddia ettiği gibi Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı almadı, halihazırda kullanıma açık olan bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına bir takım iyileştirme çalışmaları başlattı. Kaldı ki, Maraş’ta atılacak adımlar hususunda KKTC makamları, başta Rum tarafı olmak üzere hiçbir merciden icazet almayacaktır” denildi. Rum yönetimi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 47 yıl kapalı tutulan ve iki yıl önce sivil ziyarete açılan hayalet kent unvanlı turistik Maraş’ın güven arttırıcı önlemler adı altında kendilerine iadesini istiyor, Türk tarafının kentle ilgili her hareketini de ‘BM kararlarını ihlal ediyorlar’ diye şikâyet ediyor.

Hürriyet Gazetesi