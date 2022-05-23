Levon Aronyan yıldırım satranç turnuvasında 2. oldu

“Grand Chess Tour 2022” yıldırım satranç turnuvasının ikinci turu Varşova’da başladı. İlk turdan sonra, Amerikalı Fabiano Caruana 9 üzerinden 8 puan alarak birinci sırada yer alıyor. Onu, sadece bir puanla geri kalan ABD’yi temsil eden Ermeni satranç Büyükustası Levon Aronyan takip ediyor. Aronyan 5 galibiyet kazandı ve 4 maçı beraberlikle bitirdi. Üçüncü sırada yer alan Polonyalı Büyükusta Jan-Krzysztof Duda 5.5 puan elde etti.

Hızlı ve yıldırım satrançın genel sıralamasında eski dünya şampiyonu Viswanathan Anand toplam 19 puanla liderliğini sürdürüyor. Onu 17.5 puanla Duda takip ediyor. Fabiano Caruana ve Levon Aronyan 17’şer puanla 3-4. sırayı paylaşıyor.

Yıldırım satrancı ikinci tur maçları bugün oynanacak.

ERMENİ HABER AJANSI