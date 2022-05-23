Kourtney Kardashian’ın Dolce & Gabbana gelinliğine yakın bakış

İtalya’da özel bir düğünle Travis Baker ile evlenen Kourtney Kardashian, Dolce & Gabbana tasarımı bir gelinlik giydi. Ünlü televizyon yıldızı için özel tasarlanan duvak ve gelinlik eleştirmenler tarafından beğenildi

Kourtney Kardashian ve Travis Barker dün akşam Portofino’da yapılan özel bir seremoni ile evlendi. Castello Brown kalesindeki özel davet öncesinde Dolce & Gabbana‘nın L’Ulivetta villasında düzenlenen törende 43 yaşındaki Kourtney, ünlü markanın tasarımı mini bir gelinlik giydi.

46 yaşındaki Travis de yine Dolce & Gabbana’ya ait beyaz gömlekli şık koyu renk bir takım elbise tercih etti. Ancak tabii ki tüm gözler gelinin üstündeydi. Kourtney beyaz ipek dantelli saten mini elbisesi ve Meryem Ana motifi işlenmiş uzun bir duvakla göz kamaştırıyordu. D&G’nin Instagram sayfasında paylaşılan detaylara göre gelinlik için ikonik İtalyan iç giyim tasarımlarından ilham alındı.

Kourtney Kardashian, Instagram’da törenden anları paylaştı.

Çiçekli dantel apliklerle tamamlanan duvak Portofino bahçelerindeki çiçeklerden esinlenildi. Duvağın üzerinde büyük bir Meryem Ana tasviri ve “Aile sadakatine saygı” yazısı yer aldı. Kanaviçe ile işlenen yazı ile Travis’in ‘Saygı ve bağlılık’ dövmesine gönderme yapıldı. Gelinin görünümü tül eldivenler ile tamamlandı.

(Kaynaklar: DailyMail, PageSix)

https://gazeteoksijen.com/moda/kourtney-kardashianin-dolce-gabbana-gelinligine-yakin-bakis-154502