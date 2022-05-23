İznik için 2025 özel bir yıl olabilir

Güzel havalar gecikmeli de olsa geldi. Hoş arada yağış ve soğuk bir cee yapıp kaçıyor ama yine de neşemiz yerine gelmeye başladı.

Tüm ekonomik zorluklara karşın ufak ufak yakın bölgeleri gezmeye başladık sanırım. Piknikler ve kısa süreli kaçamaklarla başlayan gezmeleri bir ay kadar sonra yaz tatilleri alacak. Ancak orada işler biraz karışık. Yerli turist için işler pek de iç açıcı değil. İstanbul’da otellerde yer, turistler için servis sağlayacak minibüs bulamamaktan yakınıyor turizmciler.

Tabi güzel bir yakınma yani yabancı akını var İstanbul’a. Ama yine plansız gidiyor sanırım işlerimiz. Geçen hafta BUSİAD ile Bursa Felsefe Kulübü’nün birlikteliğinde düzenlenen Felsefe Söyleşilerinde Prof. Dr. Mustafa Şahin, İznik Bazilikal Kalıntılarını anlattı. Oldukça keyifli bir söyleşiydi. Şahin, İznik’teki batık bazilikalı kilise kalıntılarına ilişkin hipotezlerini sıraladı önce. Şahin’in hipotezlerinin ilki, Hristiyanlığın en genç şehidi olan Aziz Neophytos’la ilgili. Şahin’e göre onun adına yapılan bir kilisenin kalıntıları burası. Diğer hipotezi ise Şahin’in kilisenin altında kayıp bir Apollon tapınağı olabilir mi? Kazılarda bu sorulara cevap aranıyormuş. Son hipotez ise Hristiyanlık için çok önemli olan 1. Ekumenik Konsil’in toplandığı yer olma ihtimali.

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Prof. Dr. Şahin, her 3 hipotezi de destekleyen kanıtları da sundu söyleşide ve özel bir vurgu yapmayı da ihmal etmedi. Buranın 1. Konsilin toplandığı yer olarak tanıtılması halinde yaşanacak turizm patlaması.

325 yılında gerçekleşen 1. Konsilin 1700. yılı 2025’te Şahin, 17 rakamının da Hristiyanlık için önemli görüldüğünü ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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İznik zaten oldukça güzel bir ilçe, bir de üzerine bu tanıtım imkanı kullanılırsa neden bir turist patlaması yaşanmasın? 2025’e dönük bir planlama var mı acaba? İznik’e gelecek turistleri Bursa’ya da çekmek mümkün olur mu? Gelen turistleri biraz daha uzun konaklatmak ve daha sonra gelmelerini sağlamak için neler yapılabilir? Bunlara cevap vermek ve uygulamak için önümüzde 3 yıl var. Göründüğü kadar uzun değil.

Bu arada ilk konsilin yanı sıra son konsil de İznik’te toplanmıştır. Bugün cami olarak kullanılan Ayasofya Kilisesi’nde gerçekleştirilen konsil nedeniyle hala buraya ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

Kalın sağlıcakla.

Hürriyet Gazetesi