Hahamlar ve cemaat liderleri Ukrayna´ya dönüyor

150 kadar cemaat lideri ve haham, savaşın yıktığı ülkedeki toplumlarına yardım edebilmek için yavaş yavaş Ukrayna´ya dönme kararı aldı.

Ukrayna’ya dönme kararı, geçtiğimiz hafta New York’ta düzenlenen özel bir toplantıda alındı.

Hahamların birçoğu, şubat ayı sonunda Rusya’nın Ukrayna işgali başladıktan sonra, kurtarılan binlerce Yahudi’yle birlikte ülkeden çıkmıştı.

Toplantıda, Ukrayna’daki Yahudi merkezlerinin ve enstitülerinin yeniden açılması, Habad personeliyle cemaat liderlerinin şehirlerine geri dönmesine karar verildi. Ukrayna çapındaki yaklaşık 30 yerel cemaatte, 155 hahamın görev yaptığı biliniyor.

Savaşın başlamasıyla, çatışmaların yaklaştığı noktalarda liderler şehirlerini terk etmiş, geride kalan cemaatlerini uzaktan yönlendirmiş, onlara ulaştırılacak gıda ve tıbbi yardımları organize etmişti. Odesa gibi bazı şehirlerde ise hahamlar, geride kalan cemaatlerinin yanından kaldı.

https://www.salom.com.tr/haber/122211/hahamlar-ve-cemaat-liderleri-ukraynaya-donuyor