Ermeni Soykırımı’nı anma gecesi

Atina’da Ermeni Soykırımı’nın yıldönümüne adanan bir anma gecesi düzenlendi

Küçük Asya felaketi ve 20. yüzyılın birinci soykırımı olan, Ermeni Soykırımı’nın yıldönümüne adanan anma gecesi, 20 Mayıs’ta Yunanistan’daki Ermeni Büyükelçiliği himayesinde Atina’daki Claftmonos Meydanı’nda gerçekleşti.

Bildirildiğine göre, etkinlikte besteci Stefanos Dekeryan, bir grup Yunan ve Ermeni müzisyenle (Vasya Zilu, Maria Kanelopoulou, Odysseas Zafiropoulos, Theo Lazaru, Lefteris Khavoutsas, Vahan Galstyan) Ermeni müziğini geleneksel melodi unsurlarıyla ve Yunan bestecilerin çağdaş şarkılarından oluşan Smyrnaean koleksiyonunu seslendirdi.

Anma gecesi, Atina Belediyesi’nin desteğiyle Yayıncılar Birliği, Yunanistan Kitapçılar Federasyonu tarafından düzenlenen 25. Kitap Fuarı 2022 çerçevesinde gerçekleşti.

Ermenistan Kamu Radyosu