Erivan-Antalya uçuşları

FlyOne Armenia, Erivan-Antalya-Erivan güzergâhında tarifesiz direkt uçuşlar gerçekleştirecek

14 Haziran’dan itibaren Erivan-Antalya-Erivan güzergâhında tarifesiz direkt uçuşlara başlayan FlyOne Armenia Airlines, Zvartnots Uluslararası Havalimanı’ndan Antalya Uluslararası Havalimanı’na Erivan-Antalya-Yerevan seferlerinin Salı ve Cuma günleri olmak üzere, haftada iki kez gerçekleştirileceğini bildirdi.

Biletler 110 Euro’dan başlıyor.

Tüm uçak biletleri ve ek hizmetler www.flone.am adresinde veya mobil uygulamada mevcuttur.

Ermenistan Kamu Radyosu