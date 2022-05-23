10. Yeşilay Bisiklet Turu Yapıldı

Iğdır’ da bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Yeşilay varsa hayat var” sloganıyla 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı.

Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turunu Ermeni Soykırım Anıtından başlayıp Iğdır İl Müftülüğü önündeki Yeşilay standında sonlandırıldı.

Iğdır Yeşilay Şube Başkanı Adem Çakmak etkinlikte yaptığı açıklamada, ”Bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu’nun 10’uncusunu şehrimizde gerçekleştirdik. Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turunu Ermeni Soykırım Anıtından başlayıp Iğdır İl Müftülüğü önündeki Yeşilay standında sonlandırdık. Turumuza katılan tüm bisiklet gönüllülerine teşekkür ederiz” dedi.

http://www.guvengazetesi.com.tr/10-yesilay-bisiklet-turu-yapildi/5822/