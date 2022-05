Lezzet dolu Çerkes mutfağından tarifler

Türkiye’nin birçok ilinde Anadolu’nun rengine renk katan Çerkes halklardan biri olan Abhazlar, mutfaklarıyla çoğumuzun hayatındalar. Lezzetli sofraların adresi için bu hafta üç tarif deniyoruz.

Takvimler mayıs ayını gösteriyor. Bu ay birçok güzel nimeti getirdiği gibi dünya tarihinin kimi acı olaylarını da barındırıyor. Bunlardan biri 1864 yılında yaşanan büyük Çerkes soykırım ve sürgünü. Bu sürgün sırasında ana vatanları Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına sürülen Kafkasya halkları, Anadolu’dan Filistin’e geniş bir coğrafyada iskan edildiler. Bir milyonu bu süreçte hayatlarını kaybedenlerin torunları bugün Türkiye’nin birçok ilinde Anadolu’nun rengine renk katıyor, kültürel zenginliğinin bir parçası olarak yaşamayı sürdürüyorlar. Bu halklardan biri de Abhazlar.

HEM HALK MUTFAĞINDA

HEM SARAY MUTFAĞINDA

Nüfusunun çoğunluğu Sivas, Yozgat, İnegöl, Adapazarı, Kocaeli , Eskişehir illerinde bulunan Abhazlar mutfaklarıyla da çoğumuzun hayatındalar. Örneğin çoğumuzun bildiği ve severek tükettiği acıka, Abhaz mutfağına ait bir yiyecektir. İki taş arasında ezilerek yapılır, içine mısır unu lapası ilave edilerek kıvam verilir. Elbette artık büyük marketlerde bile yerini almış olan Abaza peynirini de unutmamak gerekir. Hem taze hem de füme haliyle oldukça lezzetli olan bu peyniri mutlaka tatmanızı öneririm. Yine “Çerkes tavuğu” olarak bildiğimiz yemek, Abhazlar tarafından Osmanlı saray mutfağına tanıtılmış, ardından saray aşçıları eliyle yeniden yorumlanmıştır. Bu mutfağın en belirgin özelliklerinden biri baharat olarak sıklıkla kişnişi tercih etmeleri. Et, kümes hayvanları, mısır unu ve sebzelerin hakim olduğu mutfakta, aromalı soslar da yemekleri tamamlayan karakteristik bir nitelik taşıyorlar. Abhaz mutfağında oldukça lezzetli birçok yemek daha bulunuyor. Gelin bu hafta, 21 mayıs ile sembollenmiş 1864 büyük sürgününde hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim ve Abhaz mutfağından birkaç lezzetle yazımızı sonlandıralım. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim.

Abaza Usulü Piliç

MALZEMELER:

-500 gram piliç -1 su bardağı su -1 çay bardağı et suyu -500 gram ceviz içi -1 fincan sirke -1 yemek kaşığı tereyağı -1 küçük soğan -1 diş sarımsak -1 silme tatlı kaşığı un -Bir fiske kişniş -Bir çay kaşığı kırmızı biber -Yarım çay kaşığı rezene -1 yumurta -Bir avuç maydanoz

YAPILIŞI:

Piliç etini yıkayıp tuzlayalım ve fırında kızartalım. Ceviz içini dövelim. Sirkeyi kaynatalım ve ceviz içinin üzerine dökelim. Soğanları ince ince kıyalım. Sarımsağı ezelim. Bir tencerede tereyağını eritip soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavuralım. Unu ilave edip kavurmaya devam edelim. 1 su bardağı su ile et suyunu karıştıralım, kaynatalım. Azar azar unlu soğanlı karışıma et suyunu ilave edelim. Yumurta sarısını ayıralım. Kişniş, kırmızı biber, rezene ve yumurta sarısını yavaş yavaş et sulu karışıma ekleyelim. Biraz daha sıcak su ekleyip sos kıvamına gelene kadar kaynatalım. Kızarttığımız piliç etini parçalara ayıralım, üzerine bu sosu ilave ederek dinlendirelim. Servise hazırdır. Afiyet olsun.

Abaza Usulü Taze Fasulye

-Yarım kilogram taze fasulye -1 kuru soğan -2 yemek kaşığı tereyağı -1 tatlı kaşığı acıka

YAPILIŞI:

Taze fasulyeyi ayıklayıp yıkayalım. İstediğimiz gibi şekillendirelim ve az su ile haşlayalım. Soğanı mümkün olduğunca küçük doğrayalım. Bir tavada yağı eritelim, soğanı kavuralım. Soğan kavrulunca içine acıka ekleyelim. Hazırladığımız bu karışıma fasulyeyi ilave edip karıştıralım. Afiyet olsun.

Akudırşışı (Abaza Usulü Kızılcıklı Barbunya)

MALZEMELER:

-Yarım kilogram barbunya -3 su bardağı su -100 gram çiğ badem -Yarım salkım ekşi üzüm -Bir kase kızılcık -1 fincan zeytinyağı -1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Barbunyayı akşamdan ıslatalım ve az su ile haşlayalım. Suyunu süzüp saklayalım, az tuz ilave edip ezelim. Bademleri haşlayıp kabuklarını ayıralım, iki üç parçaya bölelim. Üzüm ve kızılcıkları sap ve çekirdeklerinden ayıralım. Rondodan geçirerek püre yapıp barbunyaya ilave edelim. Üzerine sakladığımız barbunya haşlama suyunu ekleyelim. Hepsini iyice karıştırıp kısık ateşte kıvam alana kadar pişirelim. Afiyet olsun.

Yeni Şafak