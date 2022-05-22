Diyarbakır’da Valilik imzalı, ‘Topal Osman’lı otobüs dolaştırıldı

Giresun Valiliği’nin ‘Off-Road Festivali’ için gönderdiği otobüste Rumlar, Ermeniler, Kürtler ve Alevilere yönelik onlarca kanlı saldırının faili Topal Osman’ın fotoğrafı asılması tartışma yarattı.

DUVAR- Diyarbakır’da, Giresunlu Vali Yardımcısı Murat Öztürk’ün önerisiyle ve Giresun Valiliği işbirliğiyle Off-Road Festival’i düzenlendi.

Lice’deki festivale katılımcıları taşımak üzere gönderilen otobüsün üzerindeki “Size Giresun yeter” yazısı ile hemen altındaki Topal Osman’ın silahlı fotoğrafı tepki çekti. Birçok sosyal medya kullanıcı fotoğrafı paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Bugün Amed'de Giresun Valiliğine ait resmi araç üzerinde, Topal Osman fotoğraf ile "Giresun Size Yeter" yazılıydı. Koçgiri de çocuk,kadın demeden birçok kişiyi katleden, daha sonra Trabzon Milletvekilini öldüren, Atatürk'e suikast düzenleyen ve sonra idam edilen birisidir. pic.twitter.com/ZKy5BlCr3Y — SUPHÎ ÎZOL (@SUPHllZOL) May 22, 2022

TOPAL OSMAN KİMDİR?

Rumlar, Ermeniler, Kürtler ve Alevilere yönelik kanlı saldırılarda adı geçen Topal Osman, Cumhuriyet tarihin en karanlık ve tartışmalı isimlerinden.

İlk olarak 1. Dünya Savaşı yıllarına ortaya çıkan Topal Osman, adamlarıyla birlikte Teşkilat-ı Mahsusa’ya bağlı olarak Artvin yöresindeki Ermeni tehciriyle ismini duyurdu.

Ardından Rum çetelerine karşı savaşırken, sivil Rumlara yönelik türlü eziyet ve katliamlarıyla anıldı.

MUSTAFA SUPHİ VE ARKADAŞLARININ KATLEDİLMESİ

TKP üyesi Mustafa Suphi ve 14 arkadaşının katledilmesinden de sorumlu olduğu bilinen Topal Osman, 1921’de Sivas’ın Koçgiri bölgesindeki Kürt katliamıyla tanınıyor.

Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinin faili olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılınca askerlerle girdiği çatışma ölmüş, başı kesilerek gömülmüştür. Ancak Meclis Ali Şükrü Bey’in katillerinin yakalanarak idam edilmesi kararını oybirliği ile aldığı için başsız ceset mezardan çıkarılmış, Ulus Meydanı’nda ayağından darağacına asılmıştır. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-valilik-imzali-topal-osmanli-otobus-dolastirildi-haber-1565860