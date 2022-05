Meta, çalışanlarının kürtaj hakkında konuşmasını yasakladı

Sosyal medya şirketi, kürtaj hakkında konuşmanın “düşmanca bir çalışma ortamı” yaratabileceğini söyledi Adam Smith Meta’nın, çalışanlarına Facebook’un şirket içi versiyonu olan Workplace’te kürtaj hakkında konuşamayacaklarını çünkü bunun “düşmanca bir çalışma ortamı” yaratabileceğini söylediği bildirildi. 2019’da yürürlüğe girdiği iddia edilen fakat henüz gün yüzüne çıkan bu politika, şirketin ilk olarak The Verge tarafından haberleştirilen şirket içi “Saygılı İletişim Politikası”nın bir bölümüne göre çalışanları “kürtajın doğru veya yanlış olduğu, kürtajın ulaşılabilirliği veya kürtaj hakları ve konuyla ilgili siyasi, dini ve insani görüşler hakkındaki fikirleri belirtmekten veya tartışmaktan” alıkoyuyor. “Metamates” (Meta arkadaşları) olarak bilinen Meta çalışanlarıyla yapılan ve herkesin katıldığı bir toplantının The Verge tarafından elde edilen kaydında, Meta’nın insan kaynakları başkan yardımcısı Janelle Gale’ın kürtajın Workplace’teki çalışanlar tarafından “en bölücü ve en çok rapor edilen konu” olduğunu, “insanlar saygılı olsa bile ve kürtaj hakkındaki görüşlerinde saygılı olmaya çalışsalar bile, insanların cinsiyetleri veya dinleri ekseninde hedef alındıklarını hissetmelerine neden olabileceğini” söylediği bildirildi. Habere göre Gale, şöyle ekledi: Bu, koruma altındaki grubun çizgisini hemen hemen her seferinde aşan benzersiz bir konu. Yakın zamanda, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hizmeti için onlarca yıllık anayasal korumayı sona erdirebilecek ve kürtajı ABD’nin yaklaşık yarısında yasadışı hale getirecek yasalar dalgasını tetikleyebilecek bir karar çıkarmaya hazırlandığı haberleri çıkmıştı. Meta yöneticisi Sheryl Sandberg, herkese açık Facebook sayfasında kürtajı “en temel haklarımızdan biri” diye niteledi. Sandberg “Her kadın, nerede yaşarsa yaşasın, anne olup olmayacağına ve ne zaman anne olacağına karar vermekte özgür olmalıdır” diye yazdı. Bu kadın sağlığı ve eşitliği için en önemli şeylerden biri. Independent Turkce