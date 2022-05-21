Kimsesizlere sosyal hizmet şehiri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören’de yapılacak olan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri kompleksinin temelini attı.

Erdoğan, Darülaceze’yi kuran Sultan 2. Abdülhamid’e ve kuruma bugüne kadar hizmet edenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek projemiz, bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000’e yakın sakiniyle insanımıza hizmet verecektir. Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havranın yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleriyle bu proje Darülaceze’nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır. İnşallah Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inanarak söylüyorum, dünyada bu işin tek örneği olacak bittiği anda.

BATI’NIN HATASI

Buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum ki, asıl olan kadınlarımızdan çocuklarımıza, yaşlılarımızdan engellilerimize tüm kesimlerin, ailelerin bünyesinde sosyal yapı içinde sahiplenilmeleri ve yaşatılmalarıdır. Kendi evi, imkânı, vakti varken annesini, babasını, engelli aile üyesini, korunmaya muhtaç evladını kamuya veya özel sektöre ait bir kuruma yerleştirmek bizim aile kültürümüzle taban tabana zıttır. Huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın önemli bir kısmının iyi eğitimli, iyi kariyerli, yüksek geliri olan çocuklara sahip olmaları düşündürücüdür. Gelişmiş ülkelerin, Batı’nın düştüğü hataya inşallah biz düşmeyeceğiz.

FETİH ŞENLİKLERİ�

Milletimizin karşısına Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümüne atfen 2023 hedeflerimizle, İstanbul’un fethinin 600. yıldönümüne atfen 2053 vizyonumuzla, inşallah bu sene fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı’nda yapacağız.”

BARTHOLOMEOS VE MAŞALYAN DA HARÇ KOYDU

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan ve davetliler katıldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören için hazırlanan butonlara basarak ilk harcı döktü.

MEYDANDA BİR KÖY KAHVESİ

23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesisten oluşacak şehir, 150 bin metrekarelik alanda kurulacak, meydanda köy kahvesi ve restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra yer alacak. Tek kişilik, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda kalacaklar için tüm birimlerde konforlu dinlenme ve okuma alanları olacak. Her birimde açık oturma grupları ve mutfak alanları ile fizyoterapi ve spordan sonra dinlenebilecekleri bir spa da yer alacak.

Hürriyet Gazetesi