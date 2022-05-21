İsveç merkezli Süryani televizyonu editörü Ego, PKK’ya verilen destekten rahatsızlığı anlattı

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|İsveç’ten yayın yapan Assyria TV Editörü Dikran Ego, İsveç’in PKK’yı terör örgütü olarak görse de faaliyet göstermesine göz yumduğunu, YPG/PKK’nın zulmü altındaki Süryanilerin bu desteğin kesilmesini istediğini söyledi.
Atila Altuntaş, Selen Temizer
Süryanice yayın yapan televizyonun editörü Ego, AA muhabirine, İsveç’in terör örgütü PKK’ya yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Süryanilerin, İsveç’in YPG/ PKK’ya yardım etmesini istemediklerini vurgulayan Ego, “Çünkü bu gruplar, Süryanilere ve Yezidilere saldırıyor. Bu gruplar silahlandırılamaz, onlara ekonomik yardım yapılamaz. İsveç PKK’yı bir terör örgütü olarak görüyor ama aynı zamanda onların burada gösteri yapmasına, çalışma yapmasına da ses çıkarmıyor.” dedi.
Ego, şöyle devam etti:
“Elinde silah olan ve Avrupa’da da siyasi varlığını sürdüren bu gruplar, bize tarih boyunca köle olarak yaklaştı. Süryanilerin kendilerini ifade etmelerine çeşitli gruplar üzerinden müdahale ediyorlar. Süryaniler arasında PKK tarafından kurulmuş marjinal gruplar da var. Bunlar Süryaniler arasında dezenformasyon ve baskı oluşturuyor.”
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Hollanda merkezli Dünya Süryaniler Konseyi zaman zaman bu durumlarla ilgili tespitlerini paylaşan açıklamalar yapıyor.
İsveç, başkentindeki görüşmelerin ve ev sahipliği yaptığı toplantıların yanı sıra Suriye’de örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmi heyetler göndererek, terörist elebaşlarıyla bir araya geliyor.
YPG/PKK’nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek veriyor.
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