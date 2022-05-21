HDP: Çerkeslerin haklı taleplerinin takipçisi olacağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Çerkeslere yönelik soykırım ve sürgünün yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları’nın imzasıyla yapılan açıklamada, “158’inci yılında Çerkes sürgün ve soykırımını unutmuyoruz” denildi.

‘ÇERKESLER SÜRGÜN EDİLDİKLERİ HER YERDE YOĞUN ASİMİLASYONA TABİ TUTULDULAR’

Çerkeslerin binlerce yıldır yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da 101 yıl süren savaşlarda ağır bedeller ödeyen bir halk olduğu belirtilen açıklamada, “Tarih, 21 Mayıs 1864’teki son savaşta Çerkeslerin büyük bir katliama uğramasına ve yaşadıkları topraktan koparılışlarına tanıklık etti. Çerkeslerin “sürgün ve soykırım” diye adlandırdıkları bu trajedi unutulamaz. Çerkes nüfusunun yüzde doksanı anayurtlarından koparıldı, dünyanın dört bir tarafına dağıtıldı, sürgün yollarında 500 binden fazla Çerkes hayatını kaybetti. Çerkesler sürgün edildikleri her yerde yoğun asimilasyona tabi tutuldular” ifadeleri yer aldı.

‘VARLIKLARINI VE KİMLİKLERİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORLAR’

Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin de tekçi zihniyetin ürünü olarak asimilasyona maruz kaldığı vurgusu yapılan açıklamanın devamında şunlar yer aldı: “Bütün baskılara ve asimilasyon politikalarına rağmen Çerkesler, 21 Mayıs’ı var olma, direniş, başkaldırı ve diriliş günü olarak görüyorlar. Anayurtlarında ve diasporada varlıklarını ve kimliklerini kesintisiz sürdürüyorlar. HDP olarak Çerkeslerin kimliklerini, dillerini, kültürlerini yaşayabilmek ve yaşatabilmek için talep ettikleri demokratik hak ve özgürlüklerinin kabul edilmesi çağırısı yapıyoruz. Çerkeslerin haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sürgün ve soykırımın 158. yılında bu büyük trajediyi unutmuyoruz. Çerkes kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz.”

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