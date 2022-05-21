Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Çerkes Sürgünü’ paylaşımı: Yüzyıllar geçse de unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü’nün 158. yıl dönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı. Erdoğan, “Ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü’nün 158. yıl dönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” ifadesini kullandı.

Ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/s3mtq3BL8o — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2022

Yeni Şafak