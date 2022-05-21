Çerkesler: İntikam değil adalet istiyoruz

Çerkesler sürgün ve soykırımın 158. yılında Yenikapı’da adalet istedi. KAFFED Başkanı Ümit Dinçer “Biz bir vatan kaybettik. Dilimizi, kültürümüzü kaybettik. Hep kendi içimizde ağladık, ağıtlar yaktık. Ama artık diriliş vaktinin geldiğine inanıyoruz” dedi.

Hikmet Adal

Çerkesler, 21 Mayıs 1864 tarihiyle özdeşleşen sürgün ve soykırımda kaybettiklerini anmak için İstanbul’daki Yenikapı miting alanındaydı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) organize ettiği anmada Rusya protesto edildi. Çerkesler, anavatanlarını ve kimliklerini geri istediklerini haykırdı.

Anma törenine AKP, CHP, HDP, TİP, Gelecek Partisi, Sol Parti ve Demokrat Parti’den milletvekilleri ve temsilciler katıldı. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) de sürgünün anmasında Çerkeslere destek verdi.

Anmada Çerkesler “İntikam değil adalet istiyoruz” sloganları attı. Üzerinde “Bunun adı soykırımdır”, “Çerkes soykırımını tanıyın” yazan dövizler taşıdı.

Dinçer: Rusya bu soykırımın mirasçısı

KAFFED Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer yaptığı konuşmada “Bugün burada toplanan insanlar soykırımla, sürgünle yok edilemeyeceğimizin kanıtıdır” dedi.

Sürgün ve soykırımın tarihi üzerine bir konuşma yapan Dinçer, 158 yıl önce anavatanlarından sürülen Çerkeslerin, soykırımın açısını halen yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Çerkes halkının sürgünü “Yistanbulako (İstanbul yolu/sürgünü)” ağıdıyla andığını belirten Dinçer, İstanbul’un Çerkesler için önemli bir hafıza mekânı olduğunu söyledi.

Dinçer, Rusya Federasyonu’nun Çarlık Rusya’sının mirasçısı olduğunu belirterek, sürgün ve soykırımın tanınmasını istedi. Sorasında ise şöyle konuştu:

“Bugün 21 Mayıs. Bu tarih büyük bir trajediyi ifade eder. Yaşadığımız şeyin adı sürgün ve soykırımdır. Bu tarih en acı günümüzdür. Halkımızın yüzde 90’ı öldürüldü ve sürgün edildi. Bugün 158 yıl geçti. Lakin nihayete ermiş değil. Soykırım ve sürgün devam ediyor.

“Rusya anavatanlarına dönmek isteyenlere engel oluyor. Baskıcı uygulamalarına devam ediyor. Ekonomik anlamda yalnızlaştırıyor.

“158 yıl evvel anavatanından sürülmüş olanların çocuklarına bugün geri dönmek istemeleri halinde herhangi bir dünya vatandaşı muamelesi yapıyor. Çerkesler anavatanlarından uzaklaştırılıyor. Sürgün devam ediyor.

“Biz bir vatan kaybettik. Dilimizi kültürümüzü kaybettik. Hep kendi içimizde ağladık, atalarımıza ağıtlar yaktık. Artık vakti geldiğine inanıyoruz. 21 Mayıs’ı artık salt bir yas günü olarak görmüyoruz. 21 Mayıs artık hak aramanın ve direnişin günü olmalıdır.

“Artık soykırımın göz ardı etmeyin. Soykırımı ve sürgünü tanıyın. İntikam değil adalet istiyoruz.

Dinçer “Acılar paylaşıldığı zaman asılır. Sizler de acımızı paylaştığımız için teşekkürler” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kardeş Türküler’den Kayseri Goğum

Dinçer’in konuşmasından sonra anmaya katılan milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri birer konuşma yaptı. Ardından da Kardeş Türküler “Kayseri Goğum”u seslendirdi. Tambi Cimuk da piyano çaldı. Ağıtlar yakıldı. Bu sırada da anavatan ve diasporadan Çerkeslerin video mesajları ekranlara yansıtıldı.

(HA)

bianet