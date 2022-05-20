Super Sako, yaza damgasını vuracak yeni şarkısı Cake’i yayınlıyor

Los Angeles’da yaşayan Ermeni asıllı rapper, DJ ve prodüktör Super Sako, global rap dünyasının en önemli isimlerinden OFFSET ile beraber kaydettiği yeni şarkısı ‘Cake’i 20 Mayıs Cuma günü yayınlıyor.

Yaptığı şarkılarla, yaz sezonunu başlatan Super Sako, “Cake” ile dünyanın dört bir yanındaki kulüplerde, yazlık mekanlarda herkesi dans ettirmeye hazırlanıyor.

Super Sako’nun Mısırlı aktör ve rapçi Mohamed Ramadan ile işbirliği yaptığı bir önceki şarkısı “TIK TOK, dijital platformlarda 40 milyondan fazla dinlenmeye ulaşmayı başarmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/20/Super-Sako-Cake/231348