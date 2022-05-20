Samsun’un En Küçük İlçesi Asarcık

Samsun merkeze 44 kilometre uzaklıkta bulunan Asarcık,sadece Samsun’un değil Türkiye’nin en küçük ilçelerinden birisidir. Asarcık, Kavak ve Çarşamba ilçeleri ile çevrili, Amasya’ya da komşudur.karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçeye yaklaşırken yüksek bir tepeden baktığınızda ağaçlarla bölünmüş geniş arazilere serpiştirilmiş evler ve arazinin ortasından geçen otoyol ile kenarındaki tarihi cami minaresi, size huzur içinde, küçük ve şirin bir ilçede olduğunuzu hatırlatıyor.

ASARCIK ADETA TARİH KOKAN BİR İLÇE

Asarcık’taki Kılavuzlu ve Gökgöl köylerindeki tarihi camiler ve Ayaklıalan Köyü’ndeki eski kilise, hala zamana direniyor. Ayaklıalan Köyü’nde cami, kilise ve okul yan yana.Kilise defineciler tarafından tahrip edilmiştir. Gökgöl Camisi 1180 yılında ahşap olarak yapılmıştır. İlk kez 1291 yılında, 1970 yılında ise son kez tamir görmüştür.

ASARCIK İLÇESİ’NİN ESKİ ADI VE TARİHİ

Cumhuriyetten önce adı Biricik olan Asarcık’ın adı daha sonraları Biçincik olmuştur. Asarcık’ın bulunduğu bölgenin genel adı Hisarcık’tır. Şekil itibariyle bir hisarı andırdığı için bu adı almıştır. Son olarak Asarcık adını almıştır. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan kaçan Çerkezler bu bölgeye yerleştirildi.

Ormanlık alan biçilip iskâna açıldı. Biçmek anlamına gelen Biçincik adı da o günlerde verildi. İskâna açılan bölgede daha sonraları devlet tarafından bir sürü konut yaptırıldı ve Çerkezler bu konutlara yerleştirildi. Cumhuriyetten önce Asarcık ve civarında Rumlar yaşamaktaydı. Rumlar, Kurtuluş Savaşı sırasında çeteler kurup Türklere zarar verince, Atatürk, Samsunlu Topal Süriye adlı bir kişiyi teğmen rütbesiyle bölük komutanı olarak Asarcık ve civarına göndermiştir.

Ayrıca Giresunlu Topal Osman da Asarcık’ta Rumlar’la mücadele etmiştir. Savaşın zaferle sonuçlanmasından sonra Rumlar’ın boşalttığı yerlere Türkler yerleştirilmiştir.Daha sonra Karakolda Jandarma eri olan Mehmet Çetin isminde Osmancıklı bir kişi ayağında çarıkla Atatürk’ü karşılıyor. Atatürk ona Asarcık’ta Jandarma Komutanı olup bölgedeki Rumları temizlemesini emrediyor. Mehmet Çetin Asarcık’ta subay olur ve Kavak ilçesine de bölük komutanı olur.

Asarcık 1959 yılına kadar köy, 1959’dan 1987’ye kadar Kavak ilçesine bağlı bucak olarak yönetilmiştir. Yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediyesi kurulmuştur. 1987 yılında ilçe olmuştur. 1989 yılında ise yerel seçim yapılmıştır. Asarcık. Adliye dışında bir ilçede olması gereken bütün resmi kurumlara sahip bir ilçedir.

ASARCIK PİKNİK ALANLARI

Asarcık ilçe merkezindeki ormanlık alan, Ayaklıalan Köyü yakınlarındaki kilisenin çevresi ve Yarımca Köyü civarındaki yeşil alan piknik için elverişli alanlardır.

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ASARCIK PANAYIRI

Eylül aylarında düzenlenen ve halkın büyük ilgi gösterdiği panayırda at yarışları, güreş müsabakaları ve halk konserleri yapılıyor. Büyük bir de pazar kuruluyor. Asarcık panayırına çevre ilçelerinden büyük rağbet oluyor.

https://www.samsungazetesi.com/samsunun-en-kucuk-ilcesi-asarcik