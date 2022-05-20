Pokrig masal sitesinin yarışmasında ödül kazananlar belli oldu

Pokrig’in Ermenice çocuk edebiyatına katkıda bulunmak ve genç yazarları desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Hekyatahavak (Masal Buluşması) sonuçlandı. Hekyatahavak’a 6 farklı ülkeden 39 yazar 50 öyküyle katıldı.

Hekyatahavak’ın sonucunda “gökten düşen elmalar”ın sayısı altıya çıktı. Ani Apikian (Atina), Süzan Pırnalyan (İstanbul) ve Karin Koç (İstanbul) yetişkinler kategorisinde verilen üç elmanın sahipleri oldu. Gençler kategorisinde ise Meri Avakyan (Yerevan), Desil Ermen (İstanbul) ve Lena Sarıoğlu (İstanbul) diğer üç elmayı paylaştı.

Hekyatahavak Değerlendirme Kurulu ayrıca her iki kategoride Özel Ödüller vermeyi kararlaştırdı. Yetişkinler kategorisinde verilen Özel Ödüller Yerevan’dan katılan yazarların, Avedik ve Tamara Kasbaryan, Boğos Yeğiazar ve Armine Muradyan’ın oldu.

Gençler kategorisindeki Özel Ödülleri ise İstanbul’dan Desil Ermen, yine İstanbul’dan Larin Tok ve ABD Massachusetts eyaletinden Gianna Alexanderian, Garen Tokatlian ve Selina Papazian ortaklaşa yazdıkları öyküyle kazandılar.

Hekyatahavak’a katılanların büyük çoğunluğunu İstanbullu yazarlar oluşturdu. Öykücüler ağırlıklı olarak eğitimcilerdi. İstanbul, Yerevan, Beyrut, Atina, Kıbrıs ve ABD’den katılan her yaştan yazarlar öyküleriyle rengârenk konular ve karakterler ortaya koydular.

Hekyatahavak’a katılan 50 öykünün yarısını yetişkinler, diğer yarısını ise ağırlıklı olarak ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler kaleme aldı. Yaş sınırlaması olmayan yarışmaya katılımın hem yetişkinlerden hem de çocuklar ve gençlerden eşit ölçüde ilgi görmesi üzerine Değerlendirme Kurulu üç elma yerine, iki ayrı kategoride toplam altı elma ödülü vermeyi ve para armağanını ikiye bölmeyi kararlaştırdı. Böylelikle altı elmanın her biri, sahibine 125 ABD doları para armağanı da kazandırmış oldu.

Kurulda Fransa’dan çocuk kitapları yazarı Anahid Sarkissian, Ermenistan’dan Hıngo Apor Çocuk Kütüphanesi birim yöneticilerinden İsguhi Avedisyan, ABD’den Batı Amerika Ermeni Okulları Birliği Müdürü Tamar Tufenkjian, yine ABD’den Doğu Amerika Piskoposluğu Eğitim Komisyonu Müdürü Mari Gülümyan, Beyrut’tan yönetmen Seruj Hovespyan ve Türkiye’den eğitimci ve Pokrig Yazı Kurulu Üyesi Mari Kalaycı görev aldılar.

Seçilen öyküler önümüzdeki aylarda Pokrig sitesinde yayınlanacak.

2014 yılında İstanbul’da kurulan Pokrig sitesinde bugün 150’yi aşkın masal ve öykü yer alıyor. Batı Ermenicesi ile yayınlanan masallar ve öyküler 4-7 yaş ve 8-11 yaş gruplarına yönelik olarak hazırlanıyor. İllüstrasyonlarla renklenen ve seslendirilen bu öykülerin bir bölümüne de ek bilgilerin ve alıştırmaların yer aldığı “çalışma sayfaları” eşlik ediyor.

Agos