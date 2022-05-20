Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Avrupa Şampiyonası’na altın madalya için hazırlanıyor

Kariyerinde iki dünya, birer Avrupa, Akdeniz Oyunları ve Balkan ile 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’ndan da altın madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bilal Kahyaoğlu

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, 21-31 Mayıs tarihlerinde Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu’da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki milli boksör, Avrupa şampiyonalarında 4 kez de ikincilik kürsüsüne çıktı.

Kars’ta ailesinin desteğiyle 14 yıl önce boksa başlayan Tuğrulhan, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü ikinci sınıfta eğitim görüyor.

Tuğrulhan Erdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aydır Kastamonu’da teknik taktik performansının yükselmesi için kamp yaptıklarını söyledi.

Kampın çok verimli geçtiğini belirten Tuğrulhan, “Erzurum’daki güç kampının ardından Kastamonu’da teknik ve taktik kampımızı tamamladık. Önümüzde önemli bir turnuva var. İyi hazırlandık, güzel bir hazırlık süreci geçirdik.” dedi.

Tuğrulhan, büyükler kategorisinde 2019 yılında Balkan, 2018 yılında Akdeniz Oyunları’nda altın madalyası bulunduğunu anlatarak, gençlerde 2017’de Avrupa şampiyonasında birincilik, gençler ve yıldızlar kategorilerinde de 2016 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonluğu elde ettiğine dikkati çekti.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa şampiyonalarında 4 ikinciliği de bulunduğuna işaret eden Tuğrulhan, “Ermenistan’da milli takım olarak ringe çıkacağız. Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Daha önce İstiklal Marşı’nı defalarca okuttum, inşallah bu kez de aynı şekilde güzel maçlar çıkarıp tekrar okutmak istiyorum. Psikolojik olarak da çok iyi durumdayız.” diye konuştu.

Sonraki hedef Akdeniz Oyunları

Avrupa Şampiyonası’ndan bir ay sonra Akdeniz Oyunları’nın düzenleneceğini ifade eden Tuğrulhan, “Buradan sonra Akdeniz Oyunları’na hazırlanacağız. Orada da altın madalya getirmek istiyorum. Olimpiyat için bunlar önemli basamaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almaları halinde puanlarının arttığına dikkati çeken Tuğrulhan, “Olimpiyata direkt vize alabiliyoruz. 2020 Olimpiyatları’nda istediğim performansı gösteremedim. İnşallah 2024 Olimpiyatları’na vizemi alıp ülkeme altın madalya getirmek istiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

AA