Litvanya Cumhurbaşkanı, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda eşi ile birlikte Ermeni Soykırımı Anıtı’nı (Tsitsernakaberd) ziyaret edip Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundular.

Litvanya Cumhurbaşkanı, Soykırım anıtına çelenk ve ebedi ateşe çiçek koydu ve Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Gitanas Nauseda, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundum. Bu insanlık tarihinde asla unutulmaması gereken karanlık bir andır. Anı ebedidir.”

Hatırlanacağı üzere Litvanya Cumhurbaşkanı 19 Mayıs’ta resmi bir ziyaret için Ermenistan’da bulunmaktadır.

ERMENİ HABER AJANSI