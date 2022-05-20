HDP’den Çerkes Katliamı için kanun teklifi: Anma ve yas günü ilan edilsin

HDP ’21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı’nda Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi’ için kanun teklifi verdi.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı’nda Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi” hakkında kanun teklifi verdi.

Meclis başkanlığına verilen teklifin gerekçesinde, halkların binlerce yıldır gücü elinde bulunduran kişiler, devletler, imparatorluklar tarafından baskı ve zulüm politikasına maruz kaldığı vurgulandı.

‘BİR MİLYONDAN FAZLA İNSAN KATLEDİLDİ’

Yapılan zulümlerden birinin de 1864 yılında Kafkas halkına yönelik olduğu vurgulanan teklifte, “1864 Çerkes Soykırımı sürecinde bir milyondan fazla insan katledilmiş, Çerkesya Karadeniz sahil şeridi boyunca; Anapa, Soğucak, Gelendjik, Tuapse ve Soçi’yi içine alacak şekilde Abhazya’ya kadar tamamen Çerkeslerden nüfusu uzaklaştırılmış, Kuzeyde Kuban nehrini takip ederek doğuda Mozdok’a kadar olan bölgede ise çok az sayıda Çerkesin yaşamasına müsaade edilmişti. Aralık 1864’te sadece Trabzon’a sürülen Çerkes muhacir sayısı 100 bini geçmiş, çoğunun üzerinde giyeceği bir parça elbisesi bile olmayan, salgın hastalıklara yakalanmıştır. Trabzon ve Samsun’a yaklaşık olarak 350 bin Çerkes getirilmiş, fakat sadece Trabzon’da hastalık, açlık ve sefalet yüzünden 40 bininin öldüğü kayıtlara geçmişti” denildi.

‘DİL VE KÜLTÜR MÜCADELELERİ DEVAM EDİYOR’

Çerkeslerin sadece 1864 yılında sürgünde katledilmediğinin vurgulandığı teklifte, “Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin dilleri ve kültürleri de katledilmeye çalışılmıştır. Halen daha Türkiye’de de Çerkeslerin dil ve kültür mücadeleleri devam etmektedir. Bu büyük zulmün 158. sene-i devriyesinde Çerkes dostlarımın acısını yürekten paylaşıyorum. Torunlarının acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için de 21 Mayıs gününün ‘21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü’ ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verildi.

Kanun teklifinin maddeleri şöyle:

“MADDE 1- Her yılın 21 mayıs günü ‘21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü’ dür. 21mayıs gününü içine alan hafta boyunca ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle anmalar ve nefret söylemi, linç ve soykırım konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.” (MA)

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