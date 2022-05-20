Anadolu Efes’in Final Four galibiyeti Yunan basınında: ‘Vasilije Micic, Olympiakos’a diz çöktürdü’

Stelyo Berberakis

Anadolu Efes dün Belgrad’da Olympiakos’u Vasilije Micic’in son saniye üçlüğüyle 77-74 mağlup ederek Turkish Airlines EuroLeague’de finale kaldı. Son şampiyon yarın finalde, Real Madrid’le karşı karşıya gelecek. Yunan basını, Anadolu Efes-Olympiakos maçına geniş yer ayırdı.

Yunan basınında manşetten verilen haberlerde, 10 bin kadar Yunan seyircinin önünde oynanan maçın son saniyelerine kadar heyecanın sürdüğü vurgulandı. Olympiakos’un tüm çabalarına rağmen Anadolu Efes’in yıldızı Vasilije Micic’in son saniye üçlüğünü engelleyemediğine dikkat çekildi.

Sport24 gazetesi Vasilije Micic’in Olympiakos’a diz çöktürdüğünü yazdı, Sırp yıldız için “Son saniye üçlüğüyle Olymoiakos’u kurşuna dizdi” ifadesini kullandı.

Gazetta haber sitesi, “Olympiakos son saniyeye kadar elinden geleni yaptı ancak Micic’in zamanı durduran üçlüğüyle yenildi” dedi.

Yunan medyasında sadece Newsbeast, maçın sonucuna “siyasi boyut” katmak istedi.

Haber sitesi, maçın oynandığı 19 Mayıs gününün Türkiye’de “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlandığını anımsattıktan sonra aynı gün Yunanistan’da “Türklerin Pontus Rumlarına Soykırım Günü” olarak anıldığına dikkat çekti.

Sport Day gazetesi “Başımız dik kaybettik” manşeti altındaki haberinde “Olympiakos’un üstün çabalarına rağmen, Micic’in son saniye üçlüğü hayalleri yıktı” ifadesine yer verdi.

Kaynak, Stelio Berberaki

Protathlitis, “Aslanlar da çöker” manşetiyle çıktı, Olympiakos taraftarlarını “Başımız dik mağlup olduk, seneye (kupa) bizim olacak” ifadesiyle teselli etmeye çalıştı.

Kaynak, Stelio Berberaki

Fos ise “Efes, ikinci yarıda daha iyi oynadı. Olympiakos maçı ‘kapmaya’ çalıştı ancak son sözü Micic söyledi” yorumunu yaptı.

Kaynak, Stelio Berberaki

Sport Time gazetesi ise İngilizce “Together We Fight” (Birlikte Savaşacağız) manşetiyle yetindi.

BBC