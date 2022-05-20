Altınların yerini açıklıyorum

Haydi toplanın Ermenilerin Erzurum’da Muş’ta ve Van’da sakladıkları altınların yerlerini açıklayacağım.

Aris Nalcı –

Çizim: Zeynep Özatalay

Hatta benim sakladığım altınların yerini de anlatacağım. Gidin alın bozup bozup harcarsınız…

Nasıl olduysa önüme düştü. Adam canlı yayın yapıyor. Altyazı şu: “Ermeniler Osmanlı’nın altınlarını Erzurum ve çevresine saklamış”

Yayını yapan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat. Yanında da iki yaver. “Ermenilerin Osmanlının altınlarını sakladığı yerleri ifşa ediyoruz” diyorlar.

Neymiş toprak hakkı talep edecekmiş Ermeniler, altınları Erzurum’da saklamışlar vsvs…

İçerik önemli değil. Sonuçta yıllardır süren bu sömürü ve her ekonomik krizde halkın manevi enerjisini yükseltecek defineciliğin sezonunun yaklaştığını ve krizle birlikte bu kazıların artacağını hatta devlet eliyle yol verileceğini söylemiştim daha önce.

ARTI TV’deki Gamurç programında bu konuyu araştıran akademisyen Kübra Kurt Çalışkan’ın dediklerini dinlemenizi tavsiye ederim. Linkini şöyle bırakayım.

Sonuçta karşı mahalleden biri benle aynı şeyleri deyince dinlersiniz belki…

Bu yıllardır süren teraneye benim de bir katkım olsun istedim. E bir Ermeni olarak artık altınların yerini açıklama zamanı geldi.

Bundan sonrasını dikkatice okuyun ey zengin olmak isteyenler ve umut tacirleri.

Gömü mekanları

Öncelikle mekanlardan başlayalım. Yalan söylemeyeceğim size. Biz milyonlardık bu topraklarda eskiden dolayısı ile aile sayısı fazla. E ata binmek yasak, silah taşımak yasak, o yüzden de ticaretle uğraştı atalarımız.

Kazandıkça kazandı.

Sizinkileri kazıkladı. Aldığı paraları da altına yatırdı.

Doların adam olacağı yoktu o zamanlar.

Sonra bizi sürgüne gönderince gömdüler.

Sayıca çok olduğumuzdan gömü yeri de fazla.

Ama madem Erzurum’dan söz açıldı ben de oradakileri sıralayayım.

Tez elden dibi kazıla…

*Hükümet konağı eski Ermeni yapısıdır kazınız.

*Çifte Minareli medresenin garip durduğunu fark etmişsinizdir. Yan tarafı eski kiliseye bitişikti sonradan içine aldılar binanın. Girdiğinizde kubbe gördüğünüz yerin tam dibinde bir tarihi Ermeni simgesi göreceksiniz. Sonsuzluk simgesidir. Halıyı kaldırıp dibini kazınız.

*Erzurum kongresinin yapıldığı yer Ermeni yapısıdır kazınız.

*Erzurum merkezdeki Fetih camii Ermeni yapısıdır. Bak Fatih demiyorum Fetih diyorum. Kazınız.

*Gez köyünde yapılan TOKİ’ler eski Ermeni altınlarının üzerine yapılıyor. Size çaktırmadan TOKİ’ciler çıkaracak. Kazınız.

Bunlar sadece ilk aklıma gelenler.

Ha Ahlat’taki millet bahçesi Eski mezarlıktır. Orasını da kazabilirsiniz. Ama bir Bilal Erdoğan’a sormak gerek. Oradan çokça helikopterle tarihi eser çıkardı diyor yereldekiler.

Ermenice öğrenmek şart

Define arayacaksanız. Hele de Erzurum’da yani bizim eski tarihi Ermenistan’daki Garin’de arayacaksanız Ermenice bilmek şart. Çünkü haritaların hepsi Ermenice. Hatta bizim Krapar dediğimiz eski Ermenicedir. Dolayısı ile hemen İstanbul’da bizim vakıflardaki Ermenice kurslara yazılın derim. 17 tane Ermeni okulumuz var. Oralara da başvurabilirsiniz diyeceğim ama Ermeni olmayanı alamıyoruz. Devlet izin vermiyor. Şansınıza küs.

Bizim cemaatten “35 bin Ermeniden biri ile ortak olurum” derseniz işiniz kolaylaşır. Ama %10 alıyoruz genel olarak. Cemaat içi gizli bir anlaşmamız var. :)))))

Çarpılmamak için;

Öte yandan biliyorsunuz, Ermeniler Hristiyanlığı ilk kabul eden millet. Ondan önce de Pagan idiler. Ağaç, su dağ taş ve tabii ki güneş bizim tanrılar arasında. Simyacılık da vardır bizim eski tanrılarda. O yüzden bizim papazlar iyi bilirler küp kapamasını, altın saklamasını. Bazen defineciler küpleri açtığında kömür bulurlar içlerinde. Halüsinasyon büyüsü o aslında. Küpte altın var ama siz kömür görüyorsunuz.

Ya da tam tersi küp açılınca açan kişi Hristiyan değil ise altın direk kömür oluyor.

Var böyle şeyler inanın bana… :)))

O yüzden gelin beni dinleyin. Çarpılmamak için önce gidin bizim kiliselerdeki sunaktan bir şişe kutsanmış su alın.

Parmağınızı suya batırın;

Alnınıza haç şeklinde suyla çizin. Hani bayramlık koyunun kanını basıyormuş gibi.

O sizi koruyacaktır büyüden.

Ama bir de ‘Vets Hazarya’ (6000 binlik) büyüsü var ki ondan kurtaramaz bu su sizi. Bu 6000’lik aileyi sarıyor. Altını bulduktan sonra rahat vermiyor. Bu kitabı okuyan papazların yaptığı büyüler bozulamıyor. Ve altını bulan ya delirip ölüyor ya da hazinesinin tadını çıkaramadan ölüp gidiyor. Ailesi dağılanlar, çocukları ölenler, rüyalarında sürekli papaz görenler hala vardır Van’da sorunuz. :)))

Anahtar alacaksınız

Bir başka almanız gereken unsur anahtar. Erzurum bakırcılar çarşısına gideceksiniz. Üstünde Ermenice yazılar olan eski Ermeni evlerinden kalan anahtarlardan alacaksınız. Bu anahtarlar bölgelere göre yapılmıştır.

Üzerindeki işlemeli haçlar farklıdır.

Her bölgede üretilen anahtarın üzerindeki haçın içinden kazı alanına baktığınızda Haç’ın

Baba oğul ve kutsal ruh dışında kalan kolu definenin yerine işaret eder.

E bunu yapabilmek için anahtarı silahın gez göz arpacıkını aynı hizaya getirdiğiniz gibi anahtar haç ve köy’ü bir çizgiye getirmeniz şart. Baba-oğul ve kutsal ruhu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız haç çıkarırsanız son dokunduğunuz yer oluyor.

Dili öğrendiniz,

Haç çıkardınız,

Tamam artık çarpılmazsınız…

Şimdi gelelim kazıya…

Detektörler bize bağlı çalışıyor

Türkiye’de genel kanı hemen bir detektör almak. ALMAYIN. Detektörle kim define bulmuş. Olsa olsa iki üç osmanlı parasıdır bulacağınız. Çünkü detektörler ve detektör distribütörleri bize bağlı çalışıyor.

Bunu Samsun’daki definecilere de anlatmıştım. Biz Ermeniler yurt dışına kaçınca ilk işlerimiz gittiğimiz ülkelerde teknolojinin ve ekonominin gelişmesini sağlamak oldu. ATM’yi bile biz bulduk düşünün.

E tabi içine kendi çiplerimizi koymadık değil. Her ATM’de biz Ermenilere sinyal gönderen çipler var.

Detektör işini de ciddiye aldık.

Türkiye ekonomisinini 10 katına çıkarak bir rezervi geride bırakmışız, işi garantiye almaz mıyız.

Heme 1920’lerde detektör firmaları kurduk.

Özellikle ABD’deki Teksas’taki altına hücum yıllarından bize anlatılanlar çok iyi deneyim kazandırdı. 1925’te filmini bile çektirdi bizim lobiler The Gol Rush. :)))

Altın detektörlerinin patenti biz Ermenilerdedir. O patent sayesinde her üretilen detektöre bir çip yerleştiriyoruz. O çip sayesinde siz altını bulsanız da alet ötmüyor. Bizim sisteme sinyal gönderiyor.

Sonra biz kış aylarında sizler kış uykusundayken gelip çıkarıyoruz.

Ermenistan madenlerini işletme işini niye İngilizlere verdik sanıyorsunuz.

Altını onlar aklıyor. Dış güçlerle o denli iş birliği içerisindeyiz yani.

O iş bizde… Hiç denemeyin.

Haa gümüş arayacaksanız o başka.

O serbest. Ona karışmıyoruz.

Şimdi buraya kadar geldiniz ise.

Yazının içinde geçen 3 şifreyi bulup bana yazın. Size bulunduğunuz bölgeye ait daha önce altını çıkarılmamış bir harita göndereceğim.

Ama her harita için şu müzeye 10 bin lira bağış lütfen;

Linke tıklayıp ödemeyi yaptıktan sonra dekontunuzla gelin bana.

Artı Gerçek