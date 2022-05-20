ԳՈՒՄԳԱԲՈՒ ԴՐՍԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՅՑԸ / KUMKAPI DIŞI YÖNETİM KURULU’NUN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 19 Մայիս 2022, Հինգշաբթի, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Գումգաբու Դրսի Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի անդամները, առաջնորդութեամբ ատենապետ՝ Արուշ Թաշի։

Հիւրերը, սոյն խորհրդակցական այցելութեամբ փափաքած էին Ամենապատիւ Սրբազան Պատրիարք Հայրը տեղեակ պահել, ինչպէս նաեւ խորհրդակցիլ եկեղեցւոյ կալուածական հարցերուն մասին։ Այս առիթով զեկուցեցին նաեւ իրենց ծրագիրներուն մասին։

Մեր Հոգեւոր Պետը շնորհակալութիւն յայտնեց այցելութեան համար։ Լսելով փոխանցուած տեղեկութիւնները՝ հայրական թելադրութիւններ ըրաւ եւ այս առիթով յաջողութիւն մաղթեց իրենց գործունէութեանց մէջ։

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Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri 19 Mayıs 2022 Perşembe günü başkan Aruş Taş önderliğindeki Kumkapı Dışı S. Harutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Ziyaret sırasında misafirler, kilise vakfına ait akarlarla ilgili sorunlar hakkında Patrik Hazretleri’ni bilgilendirdiler ve istişarede bulundular. Aynı zamanda bu vesileyle Patrik Hazretleri’ni gerçekleştirmeye çalıştıkları plan ve projeler hakkında da bilgi sundular.

Aktarılan bilgilere pederane önerileri ve fikirleri ile karşılık veren Patrik Hazretleri, yapılan ziyaret için teşekkür ederek konuklarına başarılar diledi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad